Verschimmelte Wände, verstopfte Toiletten – und es wimmelt von Kakerlaken. Die Bedingungen in der Haftanstalt Walton, einem finsteren Gemäuer aus viktorianischer Zeit am Stadtrand von Liverpool, "sind inakzeptabel", befand die britische Gefängnisbehörde nach einer Inspektion vor zwei Jahren. Die Gefängnisleitung versprach Besserung, aber nichts passierte. Heute ist die Situation für die 1.400 Häftlinge und das Personal schlimmer denn je. Innerhalb von zwölf Monaten nahmen sich 15 Insassen das Leben. Bevor die Vollzugsbeamten eine Zelle aufschließen, ziehen sie Gesichtsmasken an. "Im besten Fall werden wir angespuckt", sagt Mark Fairhurst, der seit mehr als zwanzig Jahren in Walton arbeitet. "Aber genauso wahrscheinlich ist es, dass wir mit Fäkalien oder Chlorbleiche attackiert werden."

Gewalt und Tod gibt es nicht nur in der Haftanstalt Walton. In den vergangenen sechs Monaten kam es in fünf englischen Gefängnissen zu schweren Unruhen, bei denen die Häftlinge ihre Zellen in Brand steckten und mit Glasscherben und Nagelbrettern auf die Vollzugsbeamten losgingen. Für die Regierung ist der Fall klar: Schuld sind die Drogen, die von Besuchern reingeschmuggelt werden oder von außen per Drohne direkt in die Zellen gelangen. "In Zukunft werden wir härter durchgreifen, um den Missbrauch in den Haftanstalten zu unterbinden", verspricht der Staatssekretär im Justizministerium, Sam Gyimah.

Für Mark Fairhurst ist das "dummes Geschwätz", denn der Drogenmissbrauch ist aus seiner Sicht ein Teil eines größeren Problems. Als Gewerkschaftsboss vertritt Fairhurst die Interessen von 33.000 Gefängniswärtern, die sich bei der Arbeit wie Frontsoldaten fühlen. Das führt er in erster Linie auf die Sparpolitik der Regierung zurück, für deren verheerende Auswirkungen die Gefängnisse ein besonders gravierendes Zeugnis sind.

Seit 2011 ist das Budget für den Strafvollzug um knapp ein Viertel geschrumpft. 7.000 Stellen wurden gestrichen. "In Walton wurde die Belegschaft nahezu halbiert", erklärt Fairhurst. Die Folge ist nicht nur, dass die Arbeits- und Weiterbildungsprogramme zur Resozialisierung der Insassen weitgehend gestrichen wurden. Schlimmer noch, "die Häftlinge kommen oft den ganzen Tag nicht aus ihren überfüllten Zellen raus, weil es nicht genügend Personal gibt, um sie zu beaufsichtigen", so Fairhurst.

Auslöser für die Sparpolitik war die Finanzkrise vor mittlerweile zehn Jahren. Sie hinterließ die britischen Staatsfinanzen in einem derartig desaströsen Zustand, dass aus Sicht der Regierung nichts half als rigoroses Sparen. Der Staat zog sich konsequent zurück. Bis zum Jahr 2022 wollten die Briten mit dieser Politik eine schwarze Null im Staatshaushalt erreichen. Nun hat Premierministerin Theresa May eine Wende vollzogen. Sie glaubt nun, dass sie die britische Gesellschaft damit gegen die Wand fahren würde. "Das Spardiktat hat den Menschen mehr abverlangt als erwartet", sagt einer ihrer Berater. May hat die soziale Gerechtigkeit entdeckt und beginnt damit, das Erbe Margaret Thatchers abzubauen.

Im Mai 2010, kurz nach den Parlamentswahlen, bezog eine neue Führungsriege aus Konservativen und Liberalen ihre Büros im Finanzministerium gegenüber von Big Ben. Dort lag eine kurze handschriftliche Notiz von ihren Vorgängern. "Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass kein Geld mehr da ist. Viel Glück." Es war zynisch, aber es stimmte. Zwei Jahre zuvor hatte die Labour-Regierung über 500 Milliarden Pfund bereitgestellt, um das britische Bankensystem vor dem Kollaps zu retten. Das Haushaltsdefizit lag bei zwölf Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Um das Defizit unter Kontrolle zu kriegen, verordnete Finanzminister George Osborne seinen Kabinettskollegen mittelfristig Budgetkürzungen – und zwar von bis zu 35 Prozent. "Einschnitte in dieser Größenordnung hatte es noch nie gegeben", erklärt Carl Emmerson vom Institute for Fiscal Studies (IFS). "Von daher konnte auch niemand genau voraussagen, welche unerwarteten Konsequenzen daraus entstehen würden."

Sparen, was geht Veränderung der öffentlichen Ausgaben von 2010/11 zu 2015/16, in Prozent Quelle: HM Treasury, Public Spending Statistical Analyses 2015 © ZEIT-GRAFIK

Im Verteidigungsministerium beispielsweise führte der Sparkurs zu einer globalen Blamage, weil die Finanzbeamten zwar 6,3 Milliarden Pfund für den Bau von zwei Flugzeugträgern genehmigten, nicht aber die Anschaffung der dazugehörigen Kampfjets. Ein Flugzeugträger ohne Flugzeuge sei ungefähr so brauchbar wie ein Pub ohne Bier, spottete die russische Militärführung.

Schwerwiegender waren die Einsparungen bei der Bildung. In Englands Schulen ist das Geld so knapp, dass Eltern um Spenden für Bücher und Lehrmaterial gebeten werden. Zusätzlich wurde bei Löhnen für Lehrer und andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst geknausert. Nach zwei Nullrunden stiegen die Gehälter der 5,5 Millionen Beamten durchschnittlich um 0,5 Prozent. Bei einer Inflationsrate von derzeit drei Prozent verdienen die Beamten real heute bis zu fünf Prozent weniger als vor zehn Jahren, und laut einer Studie der Joseph-Rowntree-Stiftung ist das ein Grund für die zunehmende Kinderarmut.