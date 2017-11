Dass ich Fleischesser bin, wissen treue Leserinnen und Leser dieser Kolumne. Aber natürlich fallen Gemüseabschnitte an, wenn ich koche, viele sogar. Das Innere von Tomaten und Gurken etwa, Champignon- und Petersilienstängel und was nicht alles. Weggeworfen wird es nicht, sondern kleingeschnitten und zusammen mit Wasser, ungeschälten Zwiebeln, außerdem Möhren und Sellerie sowie einer Wacholderbeere, einem Lorbeerblatt und etwas Pfeffer ungefähr eine Dreiviertelstunde lang zu Gemüsefond gekocht. Abseihen, weiter einkochen, einfrieren.

Sobald wieder ein Omelett ansteht und ich ein gemüsiges Grundgefühl spüre, wird etwas von diesem Fond erhitzt, sodann nehme ich allen Mut zusammen und lege Tofuwürfel hinein. Die platziere ich neben das Omelett, streue Schnittlauchröllchen darüber und bin einen Moment lang Vegetarier.

Sie haben richtig gelesen: Tofu. Wegen der Konsistenz, er ist ebenfalls weich wie das Omelett und doch so andersartig, ein schönes Wechselspiel. Geschmackliche Akzente muss seine Bearbeitung hinzufügen.

Sie können ihn auch in Würfel schneiden und in einen Gefrierbeutel geben, in dem schon ein bisschen Mehl sowie etwas Paprikapulver auf ihn warten. Oder etwas Futaba Tarako Furikake. Huch? Also – das ist eigentlich eine japanische Gewürzmischung für Reis, die auch böse Dinge enthält, aber ich benutze sie hin und wieder. Wie auch immer, Sie schütteln den Beutel, bis die Tofustücke gut bemehlt sind. Danach vorsichtig in Öl anbraten, auf Küchenkrepp abtropfen lassen und neben das Omelett legen. Ein Tropfen Sojasauce dazu.

Zurück zum Gemüse. Manchmal mache ich mir die Mühe und stelle eine Brunoise her: eine Mischung aus winzigen, wirklich winzigen Würfeln von rohen Paprika und Zucchini – oder was immer gerade da ist. Sellerie, Fenchel, Karotten. Alles roh. Knackig, aber klein. Wieder macht die Konsistenz das Essvergnügen aus. Angefeuchtet wird die Brunoise mit stark eingekochtem Fond. Diese Mischung können Sie in einen der Zwischenräume tun, die unser gefaltetes Omelett aufweist. Sie können der Brunoise dann zwecks Bindung auch etwas rohes Eigelb hinzufügen.

Oder Sie schneiden alles in feine Streifen. Die würde ich noch kurz blanchieren, also in sprudelnd kochendes Wasser werfen, sofort wieder herausnehmen, kalt abduschen, abtrocknen. Das Ergebnis macht sich auf dem Omelett besser als darinnen. Erst recht, wenn Sie die Gemüsestreifen sodann leicht in Butter angedünstet haben.

Für das Basis-Omelett (2 Personen): 6 Eier, weißer Pfeffer, Butter, 1 Schalotte, Salz, Tabasco, Worcestersauce, Sonnenblumen- oder Maisöl

Basisrezept: Butter, Pfeffer, Schalottenwürfel anschwitzen; Eier trennen, Eiweiß salzen und schlagen; Öl, Tabasco und Worcestersauce ins Eigelb und schlagen; die Massen mischen; dünne Eimasse-Schicht in der Pfanne leicht stocken lassen, mit Spatel falten; nächste Schicht auf dem ganzen Pfannenboden verteilen (den festen Halbmond dabei mit dem Spatel anheben und Pfanne schräg halten, sodass die flüssige Masse auch darunterfließen kann), wieder falten etc.