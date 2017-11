Der Fragebogen kam dem 14-Jährigen recht lang vor. Daran erinnert er sich noch heute, 45 Jahre später: "An die hundert Fragen waren das und viel Text. Wie oft in der Woche ich frittierte Kartoffeln esse, wie oft Fleisch und wie viel Zucker. Wie häufig ich Sport treibe." Rikard weiß noch, dass er in der Küche seiner Eltern saß, als er die Antworten eintrug. Und dass er seine Mutter fragen musste, wie viele Zentimeter er lang sei und wie viele Kilogramm schwer. "Es war nicht einfach, weil ich damals nicht besonders gut lesen konnte." Dass der Junge von einst dann zum Wissenschaftler wurde und im Erbgut zu lesen lernte, ist nur eine der kuriosen Wendungen dieser Geschichte. Eine andere folgte sehr viel später, denn zur selben Zeit in derselben Küche hatte ein zweiter Junge den gleichen Fragebogen beantwortet: Rikards Zwillingsbruder Rolf. Vier Jahrzehnte später sollte dieser Umstand eine Überraschung ans Licht bringen.

