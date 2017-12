Nein, wirklich austragen, so von Angesicht zu Angesicht, will er die Sache dann lieber doch nicht. Als die ZEIT am Freitag vergangener Woche bei Siemens nachfragt, ob Konzernchef Joe Kaeser nicht im Rahmen eines Streitgesprächs direkt mit dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz reden wolle, lehnt Kaeser ab. Man sei dafür, die Diskussion zu versachlichen, heißt es bei Siemens. Was so viel bedeutet wie: Öffentlich haben wir uns genug verhauen, jetzt ist erst einmal Ruhe.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden