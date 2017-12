Seit einem Jahr besitze ich einen eigenen Neoprenanzug. Er passt perfekt. Ich brauche wenigstens fünf Minuten, um ihn anzuziehen, und zehn, um ihn wieder auszuziehen. Ich besitze kein Surfbrett. Ich habe mir auch noch nie ein Surfbrett selbst aussuchen dürfen, das haben immer meine Surflehrer gemacht. Am Tag nach unserer Ankunft in Lagos an der Südküste der Algarve stehe ich vor der Surfboard-Garderobe des Surfshops gegenüber unserer Unterkunft wie früher als Kind vor den Süßigkeiten im Regal von Tante Emma. Ich weiß schnell, welches Brett ich ausleihen will. Im Laden sage ich: Ich surfe seit vier Jahren, ich bin keine Anfängerin, aber auch noch nicht wirklich gut. Der smarte Surferboy mustert mich skeptisch. Ich hätte gerne auf Portugiesisch sagen wollen: Grau ist das neue Blond! Aber da fragt er bereits neugierig: Okay?! Ein paar Minuten später trage ich das Board am Café auf dem Platz vorbei, als trüge ich eine Krone. Das Brett ist ein Mini-Malibu. Ein echtes Surfbrett! Es hat nichts mehr zu tun mit den aufgeschäumten Anfängerboards. Ich habe es für sieben Tage ausgeliehen.

