Selten kommt hier die Sonne durch: Ein Mönch im Puning-Tempel in der Provinz Hebei © Rene Mattes/hemis.fr/laif

Eisig blau liegt der Himmel über dem Landkreis Luquan. Und kein Staubkorn aus der Steinmehlfabrik soll ihn mehr trüben. Das Werksgelände liegt wie ausgestorben da, nur der Lärm der Provinzstraße dringt gedämpft hinüber. Der Nordwind streicht entlang der weißen Mauern, auf denen mit blauer Farbe Erbauliches steht: "Schützt die Umwelt – Wer sich heute anstrengt, schafft Nutzen für tausend Jahre" oder "Baut Fabriken wie Gärten". Aus einer Luke rieselt eine Handvoll weißer Staub, der im kalten Wind zerstiebt. Steinmehl.

Bis vor Kurzem fuhren Lastwagen unter diese Luke, um sich mit dem Mineralstoff beladen zu lassen, der Asphaltbelägen beigemischt wird. Nun spaziert Werkleiter Huo Liming über einen menschenleeren Hof. "Wir werden jetzt erst mal ein paar Wartungsarbeiten vornehmen. Und dann haben wir bis Ende des Winters frei", sagt er. Denn die massiven Mahlwerke, die normalerweise den Stein zerkleinern, wurden per Regierungsdekret zum Schweigen verdonnert.

Wochenlang lässt der Smog keine Sonnenstrahlen auf die Weizenfelder

Über Jahrzehnte hat China die Unversehrtheit seiner Natur gegen Wirtschaftswachstum eingetauscht. Nun macht die Regierung in Peking eine radikale Kehrtwende. Vier Monate lang sollen in Chinas Smoggürtel, wie die Provinzen im Peking genannt werden, sämtliche Baustellen und verschmutzenden Industrien stillstehen. Stahlwerke mussten ihre Kapazität um 50 Prozent herunterfahren.

Die Stadt Luquan ist Teil der bezirksfreien Stadt Shijiazhuang. Die Hauptstadt der Provinz Hebei knapp 300 Kilometer südlich von Peking hat sich in den vergangenen Jahren den Ruf erworben, eine der schmutzigsten Städte Chinas zu sein. Wenn in Peking der Winterhimmel zwischen den Smogtagen aufklart, bleibt die graue Suppe zwischen den Wohnblocks von Shijiazhuang oft noch tagelang hängen. Wochen können vergehen, in denen durch die dichte Decke aus Nebel, Rauch und Feinstaub kein Sonnenstrahl auf die Felder dringt, die die Landschaft rund um Herrn Huos Fabrik prägen.

Die nordchinesische Tiefebene, in deren Mitte Shijiazhuang liegt, ist Chinas schwerindustrielles Herzland. In den fünfziger Jahren siedelten sowjetische Berater hier Stahlwerke, Kokereien und Aluminiumhütten an. Später kamen Zement und andere Baustoffe hinzu. Schaut man sich aktuelle Satellitenkarten der weltweiten Luftqualität an, dann sticht Nordchina alarmrot hervor. Nirgends auf der Welt gibt es ein so großes zusammenhängendes Verschmutzungsgebiet. Die Smogzone im Norden Chinas erstreckt sich über Hunderte Kilometer. Wer dort lebt, hat im Schnitt drei Jahre kürzer zu leben als die Landsleute im Süden. Drei Viertel der Chinesen halten die giftige Luft für eines der größten Probleme des Landes, nur Korruption bereitet in Umfragen regelmäßig noch mehr Chinesen Sorgen.

Damit sich das ändert, steht die Fabrik von Herrn Huo still. Er hat all seine Arbeiter über den Winter entlassen. "Wenn wir nichts produzieren, können wir auch keine Löhne zahlen", sagt er. Hilfe vom Staat bekommen weder er noch die Arbeiter, die sich mit Gelegenheitsarbeit über Wasser halten. Huo Liming ist trotzdem einigermaßen optimistisch. "Wird schon klappen", sagt er. "Die letzten Monate waren gut. Mit dem was wir verdient haben, können wir Instandsetzung und laufende Kosten decken." Nicht nur er muss jetzt rechnen, wie er über den Winter kommt. Die neue Politik hat unzählige Betriebe in der Umgebung getroffen. In den beiden großen Zementwerken gegenüber der Straße ist nur noch das Wachpersonal anwesend.

Die Ergebnisse sprechen für sich. Seit Jahren hat es hier keinen so klaren November mehr gegeben. "Wir sehen einen dramatischen Einbruch der Emissionen", lobt Lauri Myllyvirta die ersten Ergebnisse des Winterplans. Myllyvirta ist China-Spezialist bei Greenpeace und analysiert regelmäßig die Luftqualität. Zwar gehe der ungewöhnlich blaue Himmel in diesem Jahr auch auf günstige Wetterverhältnisse zurück. Konstanter Nordwind hat die Emissionen zerstreut. Doch Myllyvirtas Messdaten deuten auch darauf hin, dass diesmal der Abgasausstoß tatsächlich zurückgegangen ist. Bisher waren die Daten eher ernüchternd. Seit vielen Jahren unternimmt Chinas Regierung einiges, um die Luftqualität zu verbessern. Für Kohlekraftwerke gelten in China inzwischen vierfach schärfere Grenzwerte als in Deutschland. Autofahrer werden an bestimmten Wochentagen mit Fahrverboten belegt. Und doch, die Luftqualität hat sich seither kaum verbessert.

In der Finanzkrise zählten nur Jobs und Wachstum. Das rächt sich jetzt

China ist es bisher nicht gelungen, Wachstum und Luftverschmutzung zu entkoppeln. Im Gegenteil.

Als in der Finanzkrise 2008 die Exportindustrie Südchinas in Schwierigkeiten geriet, reagierte Peking mit einem Investitionsprogramm. Die Regierung schob riesige Verkehrs- und Städtebauprojekte an. Der Bauboom rettete Chinas Wirtschaftswachstum. Doch für die Luftqualität war er verheerend. Denn die Nutznießer dieses Booms waren die schwer verschmutzenden Industrien Nordchinas: Stahl, Kohle, Beton. Aus Sorge um Wachstum und Arbeitsplätze wurden defizitäre Stahlwerke massiv subventioniert. Auch bei den Abgaswerten wurde Kredit eingeräumt. Je nach Standort dürfen sie auch heute noch sechs- oder sogar zwölfmal mehr Abgase auspusten als andere Kraftwerke.

Auch Huos Steinmehlfabrik im Kreis Luquan erlebte ihre besten Jahre in der Zeit der Infrastrukturprojekte. Luquan heißt auf Deutsch "Hirschquelle". Doch der idyllische Name trügt. Die Gegend ist ein Zentrum der regionalen Baustoffindustrie. Vor allem die Bewohner der Dörfer ringsum fanden hier Arbeit. Nun müssen sie den Winter zu Hause verbringen. "Mein Mann hat jetzt viel Zeit zum Kartenspielen", sagt eine Frau, die in einem Hauseingang Wäsche wäscht, und lacht. Ein anderer erzählt, dass er versuche, sich mit einfachen Jobs über Wasser zu halten. "Wenn irgendwo eine Heizung zu reparieren ist oder so", sagt er und klingt dabei resigniert.

Ein paar Tage später liegen die Fabriken des Landkreises immer noch still da. Doch der blaue Himmel hat sich wieder eingetrübt. Die Smogwerte liegen im gefährlichen Bereich. In der Zwischenzeit hat der Wind gedreht und bringt schlechte Luft nun von außen herein. Die Messwerte des Greenpeace-Mannes Myllyvirta haben nämlich ergeben, dass zwar in der kontrollierten Zone die Emissionen gesunken sind. An den südlichen Rändern sind sie aber gleichzeitig angestiegen, weil Aufträge dorthin verlagert wurden.