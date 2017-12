Wenn man die moderne Philosophie gegen sie selbst wendet, wird der Philosoph nicht froh: "Nicht der Mensch sagt: 'Gott ist tot'‹, sondern Gott sagt: 'Der Mensch ist tot.' Und in diesem Moment verspürt der Mensch den wirklichen, den einzigartigen Nihilismus, weil er dieses Nichts in sich noch nicht einmal benennen kann." Erst jetzt, sagt eine Stimme in Frank Witzels neuem Roman, sei der Mensch "geworfen", nämlich: "weggeworfen".

Das zur Floskel erstarrte "Schweigen der Kriegsgeneration" ist das große Thema dieses Romans, der zwar kein Zentrum hat, aber gleichwohl einen point of pain. Und zwar in Gestalt einer Figur namens "der alte Siebert". Offenbar ein Augenspezialist, der unter den Nazis Menschenexperimente durchgeführt hat und auch darüber hinaus seinen Dienst an der Wissenschaft fortsetzt. Mal opfert Siebert "lebensunwerte" Säuglinge der Forschung, mal macht er bloß harmlose Abdrücke von Ohrmuscheln. Bereits der vermeidende Titel des Romans, Direkt danach und kurz davor, zeigt an, dass es um schwer benennbare Zusammenhänge geht. Um einerseits banale, andererseits ungeheuerliche Vorgänge wie die des Weitermachens nach der Stunde Null, die Re-Education, das Wirtschaftswunder.

Als Alexander Mitscherlich 1949 eine Studie über die Verstrickungen der NS-Ärzteschaft vorlegte und darin von 90.000 betroffenen Medizinern sprach, verschwand das Buch binnen Wochen vom Markt. Mitscherlich äußerte später die Vermutung, die Ärztekammern hätten das inkriminierende Dokument aufgekauft. Jahre später umriss er zusammen mit seiner Frau Margarete die psychoanalytische Methode als das einzig taugliche Mittel zur Selbsterforschung der deutschen Seele. Sie wappne gegen die "Inhumanitäten, die uns unter der dünnen Decke der Zivilisation" drohten.

Ein Roman voller Andeutungen

Frank Witzel wendet diesen analytischen Ansatz nun auf die Sprache an. Er legt nicht einzelne Personen auf die Couch, sondern, in Weiterführung von Victor Klemperers Lingua Tertii Imperii, ihre Redeweisen – ihre Alltagssprache ebenso wie die Sprache der Wissenschaft, der Literatur, der Statistik, den Klang deutscher Namen, deutscher Märchen, deutscher Mythen, deutscher Kahlschlagprosa. Virtuos werden dabei Jargon und Rollenprosa so lange gegeneinander ausgespielt, bis die eine Frage, die sie alle auf ihre je eigene Weise stellen, freigelegt ist: Wie war es möglich?

Direkt danach und kurz davor ist so viel- und nichtssagend wie sein Titel. Ständig wechselt sein Autor darin Perspektive und Register. Der Leser versucht, alles miteinander zu verbinden, scheitert, verbindet neu, hat etwas verstanden oder stürzt ins Nichts. Es interagieren: fingierte Lexikoneinträge, die Klappentexte erfundener Nachkriegsromane (Die Ruhe des Rechtecks), Abhandlungen über das Nichts (Grundlagen einer Philosophie der Unbeteiligtheit), Listen von Eugeniker-Arzthelferinnen ("UDALBERTA, zusammen mit Werngard und Wilma der Kern der neuen Erinnyen. Angeblich besaßen alle drei gemeinsam nur ein Auge, das sie sich während ihrer Strafzüge gegen die sogenannten ›Ordnungsungehorsamen‹ abwechselnd zuwarfen") und theologische Bonmots ("Das tröstende Wort lautete: Im Anfang war"). Auch das Personal des Romans ist undurchsichtig. Häufig erwähnt wird eine gewisse Marga, die einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein soll und die eventuell die Geliebte oder nur die Schwester eines gewissen "jungen Siebert" gewesen sein soll, der möglicherweise der Sohn des "alten Siebert" ist, von dem es seinerseits heißt, er betreibe ein Museum, in dem er Unfallszenarios nachstelle.

Immer wieder ist in diesem Roman von einem "Lager" die Rede. Von einem "Eisenbahnunglück", von einem "Krieg". Stets wird weniger gesagt, als gemeint ist. Dort wiederum, wo vermeintlich viel gesagt wird, wie in den existenzialistischen Abhandlungen des nachgeborenen "jungen Siebert", entsteht kaum je eine Bedeutung: "An dieser Stelle muss eine Philosophie des Wirkungslosen, will sie sich selbst nicht auflösen, bewusst abbrechen." Dann wieder geht es konkret zur Sache. Drei Nachkriegslütten legen einem komatösen Vater zwei Elektroden an die Nasenflügel und stellen durch Zudrücken einen Stromkreis her, bis dass der Vater Funken sprüht: "Wie ein Drache!" Frank Witzel zündelt im nationalen Ideenschatz und zeigt, wie nahtlos die sogenannte "dunkle Epoche", wenn man sie als solche ungebrochen stehen lässt, an das "mythische Zeitalter" der Heldensagen mit Drachenblutvergießen anknüpft. Direkt danach und kurz davor ist der Versuch, eine Erkenntnislücke zu schließen, indem man sie so lange umkreist, bis sie endlich aufgibt, sich also schließt. Die hierfür erforderliche Methode ist das Reden, das Vielreden, das Schönreden, das Vorbeireden, das Überreden, das Zerreden, auch das Nichtreden.



Das Ende des Unsagbarkeitstraumas

In Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch depressiven Teenager im Sommer 1969 wurde der RAF-Terror als Effekt des öden Sozialklimas der sechziger Jahre geschildert. Das Befreiungspathos der aufkommenden Popmusik spielte dabei eine entscheidende Rolle. Dieses Soundelement kommt in Direkt danach und kurz davor bezeichnenderweise nur ein einziges Mal vor, und zwar in Gestalt von Udo Jürgens. Der unverwüstliche Schlagersänger ist die Personifikation eines kulturellen Gedächtnisses, in dem die zwiespältige Kontinuität der Nachkriegszeit offen zutage tritt: das Überleben und das Weiterleben ohne allzu schmerzlichen Bruch. "Trotzdem", heißt es einmal im Roman, "hing eine Schwere in der Luft, die ich nicht anders als die Schwere von Erinnerung bezeichnen kann."

Frank Witzel hat ein so avantgardistisches wie aberwitziges Buch über die Geister der Vergangenheit geschrieben. Indem der Roman eine Travestie sämtlicher Sprachordnungen aus der Zeit "direkt danach" liefert, hat Witzel die Literatur der Nachkriegszeit von ihrem ewigen Unsagbarkeitstrauma befreit.

Frank Witzel: Direkt danach und kurz davor. Matthes & Seitz, Berlin 2017; 552 S., 25,– €, als E-Book 19,99 €