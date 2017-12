Wenn ich bei der Arbeit einen Kaffee brauche, gehe ich in die Küche und mache mir einen. Kein Small Talk, keine Zerstreuung, nur Kaffee, schwarz. Mittags bin ich mit niemandem zum Essen verabredet, ich greife in den Kühlschrank und schmiere mir ein Brot. Und an Dezemberabenden, wenn andere mit der halben Abteilung auf den Weihnachtsmarkt gehen, setze ich mich in meine Leseecke und trinke ein Bier. Ich mag sowieso keinen Glühwein.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden