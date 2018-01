DIE ZEIT: Frau Senatorin, in der ZEIT haben elf Hamburger Pflegekräfte aus ihrem Alltag im Krankenhaus erzählt. Die Schilderungen waren schockierend. Könnten Sie sich guten Gewissens vor eine Schulklasse stellen und den Jugendlichen empfehlen, in die Krankenpflege zu gehen?

Cornelia Prüfer-Storcks: Ich kann durchaus für den Pflegeberuf werben. Es ist ein guter, interessanter Beruf, in dem man von den Patientinnen und Patienten viel Bestätigung bekommt. Es ist auch gar kein unbeliebter Beruf bei jungen Menschen. Wir haben in den letzten zehn Jahren unsere Ausbildungszahlen um 40 Prozent gesteigert. Ich würde allerdings auch nicht verschweigen, dass es bei den Arbeitsbedingungen noch Baustellen gibt. Wir verlieren in der Pflege zu viele Fachkräfte in den ersten beiden Berufsjahren, also nach dem ersten Praxisschock. Deshalb müssen wir die Arbeitsbedingungen verbessern und dafür sorgen, dass die Menschen den Beruf dann auch ausüben möchten.

ZEIT: Die Stadt besitzt 25,1 Prozent am Klinikkonzern Asklepios. Da könnten Sie Ihren Einfluss geltend machen.

Prüfer-Storcks: Wir haben als Beteiligter an Asklepios darauf geachtet, dass in den letzten Jahren beim Pflegepersonal nicht gespart, sondern aufgestockt wurde. Die Situation ist bei Asklepios nicht anders als in anderen Krankenhäusern in Hamburg oder bundesweit. Wir müssen deshalb auch darauf achten, dass die Krankenhäuser unter einheitlichen Regelungen arbeiten. Es wäre der falsche Weg, für Asklepios Vorgaben zu machen, die für andere Krankenhäuser nicht gelten. Die Krankenhäuser stehen ja im Wettbewerb.

ZEIT: Man müsste gar keine eigenen Vorschriften für Asklepios schaffen – dort werden schon die bestehenden nicht eingehalten. Das hat laut Ihren eigenen Aussagen eine Sonderprüfung ergeben.

Prüfer-Storcks: Ja, das wird auch geahndet. Das Amt für Arbeitsschutz hat Bußgelder verhängt, weil Pausenregelungen und andere gesetzliche Vorgaben nicht eingehalten wurden. Da wird einheitlich geprüft, ganz egal, ob die Stadt an Asklepios beteiligt ist oder nicht. Wo es allerdings keine gesetzlichen Vorgaben gibt, können wir auch nichts ahnden. Deshalb wird ja nun auch auf mein Betreiben hin auf der Bundesebene dafür gesorgt, dass in Zukunft nicht mehr die Krankenhausträger frei entscheiden, wie viel Pflegepersonal sie wo einsetzen, sondern dass verbindliche Maßstäbe dafür gelten.

Der Auslöser Der Auslöser Elf Pflegekräfte erzählten in der ZEIT 47/17 von den Zuständen in Hamburger Kliniken, von ständiger Überlastung und vertauschten Medikamenten. Eine sagte, sie habe "Angst davor, selbst irgendwann auf Pflege angewiesen zu sein"

ZEIT: Sie meinen die Personaluntergrenzen, die ab 2019 in besonders sensiblen Bereichen wie Intensivstationen gelten sollen.

Prüfer-Storcks: Aus meiner Sicht muss das flächendeckend und nicht nur auf ausgewählten Stationen gelten, damit Pflegekräfte eingestellt und nicht nur verschoben werden. Die Krankenhäuser kritisieren, dass wir ihnen Vorschriften machen wollen. Sie sagen, sie würden ja gar nicht genug Leute finden. Aber ich glaube, es ist umgekehrt: Wenn man bessere Arbeitsbedingungen sicherstellt, wenn sich eine Pflegekraft darauf verlassen kann, dass sie nicht mehr als soundso viele Patienten und Patientinnen versorgen muss, wird auch wieder mehr Personal gewonnen. Das zeigen beispielsweise Erfahrungen in Kalifornien. Dort sind auch fertig ausgebildete Leute, die nicht mehr in dem Beruf gearbeitet haben, zurückgekehrt.

ZEIT: Das Wort "Pflegenotstand" ist in Deutschland wahrscheinlich ein halbes Jahrhundert alt. Und jetzt sagen Sie im Jahr 2017, nun haben wir eine Maßnahme ergriffen, ab jetzt wird es besser.

Prüfer-Storcks: Ich glaube, das ist keine Entwicklung der letzten fünfzig Jahre, sondern der letzten zehn bis fünfzehn Jahre. Die starke Arbeitsverdichtung beobachten wir, seit die Krankenhäuser pro Behandlungsfall bezahlt werden. Seither wurden im ärztlichen Bereich Stellen geschaffen, während sie in der Pflege abgebaut wurden.

ZEIT: Ärzte sind organisiert, haben eine starke Lobby. Bekommen sie einen zu großen Teil des Geldes?

Prüfer-Storcks: Die neuen Personaluntergrenzen müssen beim Pflegepersonal erfüllt werden. Wenn das Pflegepersonal nicht nachgewiesen werden kann, wird die Vergütung gekürzt. Das wird dafür sorgen, dass keine Verlagerung von Geld in den ärztlichen Bereich stattfindet, sondern tatsächlich der Pflegebereich gestärkt wird.