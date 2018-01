Millionen zusätzliche Touristen in der Stadt, die sich durch den Hauptbahnhof drängen. Die sich an den Landungsbrücken und am Baumwall in die U-Bahnen quetschen. Die über den Kiez ziehen, bei der Elbphilharmonie anstehen, zum König der Löwen übersetzen.

Was für viele Hamburger wie ein Schreckensszenario aus möglichst weit entfernter Zukunft klingt, ist für Hamburg Tourismus ein "realistisches Wachstumsszenario". Die Tochtergesellschaft der Stadt – dafür zuständig, die "Reisedestination Hamburg im In- und Ausland" zu vermarkten – will bis 2025 im besten Fall für mehr als 25 Millionen Übernachtungen von Touristen in Hamburg sorgen. Im vergangenen Jahr waren es noch 13 Millionen.

Mehrere Millionen zusätzliche Touristen: Dass ein derart rasantes Wachstum nicht nur ein Traum von Vermarktern ist, zeigt ein Blick auf die vergangenen zwanzig Jahre. Mitte der Neunziger gab es in Hamburg gerade mal vier Millionen Übernachtungen im Jahr. Zehn Jahre später waren es fast doppelt so viele. Und im vergangenen Jahr waren es noch einmal doppelt so viele. Im Schnitt verbringen die Gäste zwei Nächte in der Stadt.

Die "Destination Hamburg", heißt es in der Analyse von Hamburg Tourismus, zähle zu den "absoluten Erfolgsgaranten im Deutschland-Tourismus". Seit der Jahrtausendwende legten die Übernachtungszahlen stärker zu als in "jeder anderen der Top-20-Städte Europas". Bislang kommen drei Viertel der Touristen aus Deutschland, in Zukunft sollen mehr Gäste aus dem Ausland anreisen. Wichtig werden die Märkte China, USA und arabische Golfstaaten. Ihr Volumen werde sich bis 2025 verdreifachen, erwartet Hamburg Tourismus.

Gigantische Zahlen für ein großes Ziel: Hamburg soll international bekannt werden, zahlungskräftige Gäste anlocken, Weltstadt werden. Nur: Wie kann man das erträglich gestalten für diejenigen, die in dieser werdenden Weltstadt leben?

Die Experten von Hamburg Tourismus haben darüber nachgedacht und eine Antwort parat. Sie lässt sich in einem Wort zusammenfassen: "Entzerrung". Es ist ihr neuer Lieblingsbegriff. Und bedeutet: Touristen in Außenbezirke zu schicken. In Stadtteile wie Harburg.

Ein Montagvormittag Ende November, Wind seitwärts, Regen gefühlt von allen Seiten. Harburgs City-Managerin Melanie-Gitte Lansmann sitzt in ihrem neuen Büro im Zentrum des Viertels, das Bild einer grünen Insel hängt hinter ihr: "Harburg neu entdecken" steht darauf. Vor zwei Monaten wurde die "Harburg Info" neu eröffnet, sie bietet Stadtpläne, Ausflugstipps und "handgefertigte Präsente". Zuvor war das City-Management in einem Hinterhaus einquartiert, hinter den Harburg Arkaden, einem Indian Bazaar und Harem Brautmoden. Nun will sich Lansmann nicht mehr verstecken. Genauso wenig wie ihr Stadtteil: 17 neue Hotels sind geplant, der Platz Am Sand soll neu gestaltet werden, womöglich wird demnächst ein Linienschiff vom Binnenhafen zur Hamburger City verkehren.

Lansmann ist gerade dabei, eine Präsentation vorzubereiten, die sie am Abend vor dem Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus der Bezirksversammlung zeigen wird. 28 PowerPoint-Folien liegen vor ihr. Auf Folie zwei ist die Ausgangslage skizziert oder eher: das Problem. Zwei Begriffswolken sind zu sehen. Sie zeigen das Resultat einer Umfrage. Was assoziieren Hamburger mit Harburg? "Ghetto" steht da ganz groß, sozial Benachteiligte, dreckig, Kriminalität, Unattraktivität.

Wieso sollten Touristen in so ein Viertel gehen? Lansmann blättert weiter. Auf der nächsten Folie sind positive Begriffe abgebildet, die die Befragten mit Harburg verbinden: Gemeinschaft, Multikulti, Vielfältigkeit, Tradition, Natur, Ruhe. Damit will Lansmann jetzt werben. "Hier ist es nicht so glatt wie in anderen Teilen Hamburgs, es gibt viel Grün, eine Wasserski-Anlage, wir haben einen Wochenmarkt, das älteste Haus der Stadt, den Binnenhafen und sind sehr nahe am Zentrum." Lansmann sagt, ihre Bemühungen würden langsam wirken. Auf der Expo Real in München, Europas größter Fachmesse für Immobilien und Investitionen, hätten die Leute dieses Jahr zum ersten Mal richtig positiv auf ihre Idee reagiert, in Hotels in Harburg zu investieren. "Anbieter von Busreisen fragen mich nach Unterkünften", sagt Lansmann. Die wenigen Hotels, die es gebe, seien immer ausgebucht.