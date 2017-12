"Liebe Eltern, hier ein paar Alternativen zu Zucker" – der Zettel hing am Schwarzen Brett der Kita. Er hätte auch im Vorraum einer Schulaula hängen können, mir als Textbildchen bei Facebook geschickt oder als Fotokopie von einem guten Freund mit wohlmeinend ernstem Blick überreicht worden sein können. Klar, wir essen alle zu viel Zucker, nicht nur im Süßigkeitenrausch der Weihnachtszeit. Der Zettel war ein DIN-A4-gewordener Appell an das elterliche schlechte Gewissen, der vor den gesundheitlichen Folgen übermäßigen Konsums warnte. Dazu gab es Schwarz-Weiß-Fotos von vermeintlich gesünderen Süßmitteln, die, weil eher farblos präsentiert, weniger werblich wirkten und, weil als "Alternative" bezeichnet, nach dringendem Ratschlag aussahen. Na gut: Honig und Agavendicksaft hat man schon mal gehört. Aber was hat es mit Birken- und Kokosblütenzucker auf sich, mit Reissirup und Stevia? Sind die wirklich gesünder? Und wie unterscheiden sie sich?

Vor einer Antwort muss Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) erst einmal eine Definition loswerden: "Der normale Haushaltszucker wird auch Saccharose genannt und setzt sich zu gleichen Teilen aus Glucose und Fructose zusammen, die wir als Traubenzucker und Fruchtzucker kennen." Saccharose ist also ein Doppelmolekül, ein sogenannter Zweifachzucker oder Disaccharid. Dieses chemische Detail sei wichtig, erklärt Gahl, um den Unterschied zu den angeblichen Alternativen zu verstehen.

hingegen ist mehr Glucose und weniger Fructose enthalten. Deshalb wird er speziell von Menschen verwendet, deren Darm Fructose schlecht aufnehmen kann. Außerdem besteht der Sirup aus komplexeren Zuckermolekülen (Oligosaccharide) sowie Malzzucker (Maltose). Auch Honig und Kokosblütenzucker (oder Ahornsirup, mit dem man die Liste gut gemeinter Ratschläge fortsetzen könnte) erhalten ihre Süße durch Glucose und Fructose in jeweils leicht anderen Verhältnissen als gewöhnlicher Haushaltszucker. Im Honig mag der Zweiprozentanteil an Enzymen und Vitaminen das Aroma bestimmen, am Hauptbestandteil Zucker ändert auch er nichts.

Zucker Süß und teuer Alternativen zum Haushaltszucker sind keine Exoten mehr, die man im Reformhaus kaufen müsste. Supermärkte und Drogerien führen entsprechende Produkte, die aber viel teurer als der Klassiker sind. Während Haushalts- zucker mit 50 Cent bis 1 Euro pro Kilogramm zu Buche schlägt, kostet Kokosblütenzucker ab 18 Euro pro Kilo, Agavendicksaft 8 Euro, Reissirup 11 Euro und Ahornsirup 19 Euro pro Liter. Auch der gute alte Honig ist kaum unter 6 Euro das Kilo zu bekommen. Das Süßungsmittel Xylit (Birkenzucker) und der Süßstoff Stevia schlagen mit 12 und 16 Euro zu Buche. Wer dem Ratschlag folgt, solche alternativen Süßer einzusetzen, der dürfte zumindest vor allzu großzügiger Dosierung zurückschrecken. Bewusster naschen Wo er sich versteckt Die Hälfte der Kalorien, die aus zugesetztem Zucker stammen, nimmt ein Erwachsener aus Süßwaren und Limonaden auf. Das hat die Nationale Verzehrstudie des MRI gezeigt. Kinder und Jugendliche konsumieren oft noch mehr süße Limonaden und zusätzlich gesüßte Frühstückscerealien. Ein Grenzfall sind Fruchtsäfte: Sie enthalten einerseits eine ganze Menge Zucker, andererseits viele Vitamine. Wie man ihn aufspürt Weil Nährwertangaben vorgeschrieben sind, findet man den Zucker doch auf den Etiketten: beim Brennwert der Kohlenhydrate (»davon Zucker«). Dort ist von "GDA pro Portion" die Rede, einem Richtwert für die maximale Tageszufuhr. Allerdings basiert dieser auf der großzügigen Annahme, ein Erwachsener dürfe täglich 90 Gramm Zucker essen, die Hälfte davon zugesetzt. Lieber nicht ausschöpfen! Zucker hat viele Namen Hersteller von verarbeiteten Lebensmitteln drücken sich oft um das problematische Z-Wort und führen stattdessen harmlos oder zumindest weniger vertraut erscheinende Inhaltsstoffe auf wie Dextrose, Karamellsirup, Malzextrakt, Maltodextrin oder Süßmolkenpulver – lauter Bezeichnungen, die zwar anders klingen, aber "letztlich als Zucker zu klassifizieren sind", wie das Max Rubner-Institut (MRI) betont.

"Ernährungsphysiologisch wirken Glucose und Fructose zwar unterschiedlich", erklärt Gahl. "Aber da die Verhältnisse in diesen Produkten sich nicht allzu sehr unterscheiden, ist es unter dem Strich ziemlich egal, ob ich Haushaltszucker durch andere Zuckerarten ersetze."

Nur für das Marketing ist es nicht egal, dass alle Alternativen irgendwie besser klingen als das böse Wort Zucker und damit ungleich teurer und für die Produzenten lukrativer sind. "Das hört sich ja so schön an, und es wird einiges an Naturvorstellungen hineininterpretiert", sagt Gahl. "Aber auch der Haushaltszucker ist natürlich gewonnen, nämlich aus Zuckerrüben."

Und wie fällt der Vergleich in Bezug auf die Kalorien aus, jenes Maß, das Laien am stärksten mit Plätzchen, Süßspeisen und Co. verbinden? In puncto Kalorien sind Kokosblütenzucker, Reis- oder Ahornsirup, Honig und Agavendicksaft praktisch gleichauf mit Haushaltszucker.