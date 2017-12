Ja, sein neues Büro ist schon "eines der geilsten", der Blick von der Terrasse auf den Rhein "mega", da hat Frank Thelen recht. Mit seiner Firma Freigeist Capital hat der 42-Jährige gerade die oberste Etage eines Gebäudes in Bonn bezogen, und an diesem Abend im November sieht alles noch etwas unfertig aus. Das Porträt von Steve Jobs lehnt noch an der Wand, es müsste dringend aufgehängt werden. Denn Thelen ist Serien-Unternehmer und der Apple-Gründer ein Vorbild. In einer Ecke fliegen ein paar Autogrammkarten herum, denn Thelen ist auch Fernsehstar. "Aber ich will nicht der Dieter Bohlen des Gründertums werden", sagt er. Immerhin: Das Internet im Büro funktioniert schon. Ohne Netz wäre Thelen aufgeschmissen, dort macht er Geschäfte, seit er 18 ist. Und an diesem Abend ist es besonders wichtig: Thelen hat Mitarbeiter und Geschäftspartner eingeladen, um Die Höhle der Löwen (DHDL) zu schauen, mit ihm selbst in einer der Hauptrollen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden