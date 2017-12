Die Kunstwissenschaft nennt das, was der Leipziger Maler, Zeichner und Grafiker Michael Triegel schafft, "Ars Sacra". Triegel ist einer der letzten Vertreter dieser Kunstrichtung im 21. Jahrhundert. Das mutet besonders ungewöhnlich an, weil ihm die christliche Frömmigkeit in der atheistischen DDR nicht in die Wiege gelegt wurde. Ausgebildet bei Arno Rink an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, zählt Triegel zum Umfeld der sogenannten Neuen Leipziger Schule. Sein künstlerisches Erweckungserlebnis, das er als zweite Geburt im goetheschen Sinne bezeichnet, hatte er nach der Wende in Rom. Seine wichtigsten Werke: ein Porträt Papst Benedikts XVI. und das Gestalten mehrerer Altarbilder und Deckengemälde. Postmoderne und Frührenaissance prägten Triegels Stil. Auch der Einfluss des Barock und der Nazarener ist nachweisbar.