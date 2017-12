Gerhard Stroppel ist Chirurgiemechaniker. Er stellt Gehirnklammern her, alles in Handarbeit. Mit Feilen und Zangen bearbeitet er die feinen Clips aus Titan, biegt sie in Form. Später, im Kopf von Patienten, sollen sie krankhaft erweiterte Blutgefäße abklemmen und so Gehirnblutungen verhindern. Seit neun Jahren macht Stroppel das, früher 35 Stunden pro Woche – wie in der Metall- und Elektroindustrie üblich. Seit ein paar Monaten hat er seine Arbeitszeit reduziert, um zwei Stunden wöchentlich. "Im Alltag arbeite ich weiterhin so wie früher, spare mir aber die Stunden an und kann dann jeden Monat ein oder zwei Gleitzeittage freinehmen", sagt der 52-Jährige. Für ihn bedeutet das zwar etwa 200 Euro brutto weniger im Monat. Aber er hat mehr Zeit für seine drei Kinder, für Haus und Garten.

Sein Arbeitgeber hat das möglich gemacht: die Aesculap AG in Tuttlingen auf der Schwäbischen Alb. Der Produzent von Medizinprodukten und Medizintechnik gehört zum Konzern B. Braun und beschäftigt hier 3.500 Mitarbeiter. 2016 hat Aesculap eine Wahlarbeitszeit eingeführt. Seither können Arbeitnehmer für einen Zeitraum von zwei Jahren entscheiden, wie viel sie arbeiten möchten – in einem Rahmen von 30 bis 40 Wochenstunden. "Ich habe mich relativ spontan dafür entschieden", sagt Stoppel. "Ich habe das durchgerechnet und mir dann gedacht: Das ist finanziell machbar, unser Haus ist abbezahlt, das gönnst du dir einfach mal!"

Wie Stroppel geht es zurzeit vielen Arbeitnehmern in Deutschland. Die wirtschaftliche Lage ist seit Jahren gut, die Arbeitslosigkeit niedrig. Wer einen sicheren und gut bezahlten Job hat, muss sich keine existenziellen Sorgen machen, sondern kann das Verhältnis von Arbeit und Leben grundsätzlich überdenken. "Weil der Arbeitsmarkt so gut läuft, ist es für Arbeitnehmer realistischer geworden, ganz persönliche Dinge in den Vordergrund zu stellen. Gerade junge Leute wollen mehr Zeit. Das hätten Arbeitnehmer früher nicht zu fordern gewagt, heute ist das möglich", sagt Hilmar Schneider, Leiter des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit. In vielen deutschen Firmen entstehen deshalb neue flexible Arbeitsmodelle. Fachkräfte sind knapp geworden, mit solchen Angeboten wollen Arbeitgeber attraktiv bleiben.

Nun hat die Diskussion um Arbeitszeiten auch die Gewerkschaften erreicht: Zum ersten Mal seit fast 15 Jahren fordert die IG Metall in den Tarifverhandlungen eine reduzierte Arbeitszeit. Mit dem aktuellen Jahr läuft an Silvester die Friedenspflicht aus. Einig sind sich Gewerkschaft und Arbeitgeberverband, dass flexiblere Modelle gebraucht werden. Aber wie notwendig ist dieser Vorschlag der Gewerkschaften? Und wie haben Unternehmen bisher schon auf die Wünsche reagiert?

Die IG Metall hat Anfang 2017 insgesamt 680.000 Beschäftigte nach ihren Wünschen befragt. Jeder Fünfte gab an, seine Vollzeit auf weniger als 35 Stunden reduzieren zu wollen. Über 80 Prozent fänden es gut, wenn sie vorübergehend für Kindererziehung oder Pflege weniger arbeiten könnten. Die Bundesregierung hat bereits 2001 mit dem Teilzeit- und Befristungsgesetz einen Anspruch auf Teilzeit geschaffen. Auch können seit 2015 Arbeitnehmer unter bestimmten Bedingungen ihre Arbeitszeit zwei Jahre lang auf bis zu 15 Stunden reduzieren, um Angehörige zu pflegen. Dazu gibt es ein zinsloses, staatliches Darlehen als Lohnausgleich. Manche Unternehmen gehen jedoch deutlich darüber hinaus, etwa was die Flexibilität angeht.

Einstellungen von Beschäftigten zu flexiblerer Arbeitszeit Einstellungen von Beschäftigten zu flexiblerer Arbeitszeit Quelle: IG Metall: Befragung 2017 © ZEIT-Grafik

Eines davon ist Trumpf, ein Hersteller von Werkzeugmaschinen in Ditzingen bei Stuttgart. Dort können die Mitarbeiter unter anderem ihre eigene Arbeitszeit zwischen 15 und 40 Stunden festlegen. "Dass Trumpf in diesem Bereich so viel macht, hat anfangs die ganze Industrie überrascht. Da haben auch wir uns gedacht: Mal gucken, was das wird", sagt Joachim Schulz, Vorstandsvorsitzender von Aesculap. Als der Betriebsrat in seinem eigenen Unternehmen dann im vergangenen Jahr forderte, Arbeitszeiten flexibler gestalten zu können, fuhren Vorstand, Betriebsrat und Personaler die 130 Kilometer zu Trumpf und ließen sich das Modell erklären. "Wir haben vieles davon übernommen und für unser Unternehmen angepasst", sagt Schulz. Aber auch bei Aesculap sind flexible Arbeitszeiten nichts gänzlich Neues: Vor zehn Jahren wurde die Kernarbeitszeit abgeschafft, seither kann jeder zwischen 6 und 20 Uhr seine Stunden erbringen, wie es ihm passt. Überstunden werden auf einem Flexikonto gesammelt, die dann freie Tage ergeben. Und seit 2016 gibt es nun die Wahlarbeitszeit.