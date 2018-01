DIE ZEIT: Herr Voß, am 12. Januar beginnt der Prozess gegen den Messerattentäter von Barmbek. Die Anklage lautet auf Mord und sechsfachen Mordversuch, nicht aber auf Terrorismus. Was für ein Täter war Ahmad A.?

Torsten Voß: Er war in der Szene nicht bekannt, hatte keine Anbindung an eine Gruppe und war zunächst auf einem guten Weg der Integration. Und dann gab es in seinem Leben offensichtlich ein Ereignis, einen Bruch, der ihn verändert hat. Von Radikalisierung würde ich in seinem Fall kaum sprechen wollen.

ZEIT: Wie meinen Sie das?

Voß: Ein Hinweisgeber hat sich im April 2016 bei der Polizei gemeldet und über Ahmad A. gesagt, dass er sich verändert hat, fromm lebt, nicht mehr raucht und möglicherweise nach Syrien ausreisen will. Derselbe Hinweisgeber hat einige Monate später gesagt: Ich habe mich wieder mit ihm getroffen, wir haben zusammen geraucht, gekifft, Alkohol getrunken. Das ist kein klassischer Verlauf einer Radikalisierung.

ZEIT: Sondern?

Voß: Meiner Bewertung nach ist Ahmad A. ein neuer Tätertyp. Einer, der die Religion nur benutzt hat, um seine Tat vor sich selbst zu rechtfertigen. Es war eine spontane, eine wahllose Tat, er hat sich wahllos Opfer gesucht. Das unterscheidet ihn von jemandem wie Arid Uka.

ZEIT: Dem Islamisten, der 2011 am Frankfurter Flughafen gezielt zwei US-Soldaten erschossen hat.

Torsten Voß leitet seit August 2014 das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz. Seine Karriere begann er 1981 bei der Polizei. Er war unter anderem Chef des Mobilen Einsatzkommandos und Büroleiter mehrerer Innensenatoren. Zuletzt führte der heute 52-Jährige die Staatsschutzabteilung des Landesamts.

Voß: Arid Uka hat sich über einen längeren Zeitraum allein im Internet radikalisiert. Sein Glaube wurde immer stärker, dann kam der Wille, Ungläubige zu töten. Im Barmbeker Fall war das viel labiler.

ZEIT: War Ahmad A. im Grunde ein Amokläufer, der nebenbei Allahu Akbar gerufen hat?

Voß: Das bringt es gut auf den Punkt. Natürlich gibt es bei ihm Bezüge zum sogenannten Islamischen Staat, man hat etwa in seinem Zimmer eine kleine, selbst gemalte Flagge des IS gefunden. Aber was sehr interessant ist: Der IS hat sich zu dieser Tat bis heute nicht bekannt. Auf den Propaganda-Seiten stand nur, dass die Tat in Barmbek passiert ist. Und nicht wie sonst üblich: Einer unserer Soldaten hat die Ungläubigen umgebracht.

ZEIT: Das heißt?

Voß: Das spricht sehr dafür, dass es keinerlei Kontakte zwischen ihm und der Szene gab. Ahmad A. hatte keine Unterstützer. Er war ein Einzeltäter.

ZEIT: Kein radikalisierter Einzeltäter?

Voß: Es fällt mir schwer, ihn so einzuordnen. In den letzten Monaten vor der Tat war er absolut unauffällig.

ZEIT: Bei Ahmad A. verlief die Entwicklung in Wellen. Einmal ist er in einem Flüchtlingscafé aufgetaucht und hat laut Zeugen gerufen: "Der Terror wird auch zu euch kommen!"

Voß: Das war im November 2016, und danach war er im Dezember 2016 in der Ausländerbehörde auffällig, dann passierte monatelang nichts. Die Tat war Ende Juli 2017, also sieben Monate später.

ZEIT: Auch am Tattag verhielt er sich widersprüchlich.

Voß: Er ging morgens zur Ausländerbehörde, als kooperativer Ausreisewilliger, und fragte nach seinen Passersatzpapieren. Er wollte freiwillig nach Palästina ausreisen. Die Sachbearbeiterin hat keine Auffälligkeiten festgestellt. Und direkt vor der Tat kaufte er im Supermarkt erst ein Toastbrot, stieg dann in den Bus, drehte plötzlich wieder um und riss ein Messer aus einer Verpackung.