"Was denkt der Liebende von der Liebe?", fragte der Philosoph Roland Barthes, um sich die Antwort gleich selbst zu geben: "Kurz gesagt, nichts. Er möchte zwar wissen, was das ist, doch weil er darin befangen ist, nimmt er nur ihre Existenz, nicht ihre Essenz wahr." Ähnliches ließe sich über den öffentlichen Raum behaupten. Mag er auch immer wieder gepriesen und beschworen werden – er bleibt doch seltsam unbestimmt. Wozu er eigentlich gebraucht wird, weiß niemand recht zu sagen.

Viele meinen, der städtische Raum werde nur noch durch Marathon, Schlagermove und andere Festivals der guten Laune belebt und spiele für die politisch-gesellschaftliche Entwicklung keine Rolle mehr. Das allerdings ist eine Fehlwahrnehmung. Unübersehbar und lautstark erproben diverse Bürgerproteste die Macht der Straße, von Occupy bis zur Arabellion, um ihre Forderung nach Freiheit oder ihren Protest kund zu tun. Die Tradition der gewerkschaftlichen Demonstration braucht den Stadtraum nicht minder als Autonome und Antifa-Gruppen, die, symbolträchtig in Ort und Zeit, Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen.

Das ist alles andere als gestrig. Die Demonstrationen gegen die Anschläge auf das Satiremagazin Charlie Hebdo haben nicht in den Banlieues von Paris, sondern im Herzen der Stadt, auf der Place de la République, stattgefunden. Und Pegida – die Protestbewegung neuen Stils – wurde nach der Auffassung des Politologen Hans Vorländer "erst in dem Moment zu einer Bewegung, als sie prominente Straßen und Plätze, also den realen Raum, öffentlichkeitswirksam zu besetzen wusste". So zeigen die Aufmärsche der Protestbewegungen unterschiedlicher politischer Couleur aktuell die eminente Bedeutung des öffentlichen Raums: als Ort für das Abladen von Zorn bis hin zu offener Fremdenfeindlichkeit, zur allgemeinen Stimmungsmache im Umgang mit Flüchtlingen, für das Artikulieren von Angst oder Ohnmacht gleichermaßen. Ebenso lassen bedeutende Gegenreaktionen auf den Straßen und Plätzen nicht lange auf sich warten, die für Anstand und Einfühlsamkeit einstehen ("Refugees welcome").

Politische Umwälzungen erfordern ein leibhaftiges Engagement

Natürlich, all diese Aktionen schielen auf politische Symbolik. Insoweit sind sie, in ihrem Gebrauch des öffentlichen Raums, nicht frei von Folklore. Gleichwohl handelt es sich um gesellschaftliche Aktivitäten. Zwar werden auf der Straße keine Lösungen entwickelt und schon gar keine Gesetze formuliert. Aber hier wachsen neue Themen, hier gewinnen politische Bewegungen ihren körperlich spürbaren Rückhalt. Und angesichts der totalitären Tendenzen in Ländern wie Ungarn, Polen oder der Türkei wird die Stadt – mit ihren Plätzen – zentral für die Verteidigung von Demokratie und Freiheit.

Robert Kaltenbrunner ist Architekt, Stadtplaner und Publizist. Er lebt in Berlin.

Aber auch die wachsende Individualisierung findet hier ein zentrales Forum, um sich ändernde Interessen neu auszuhandeln. Die Techno- und die Rapper-Szene, die Jünger von Le Parkour, Skater und Party-People: Sie suchen sich ihre Räume. Und sie verändern sie jeweils – durch Flashmobs etwa, aber auch mittels Verabredung zum Tangotanzen. Sie spüren Niemandsländer auf, die semantisch unbelastet sind: Durchgangsräume, Brachen, Autobahnunterführungen, aufgelassene Industrieareale. Attraktiv sind solche Orte vermutlich, weil sie nichts und niemand repräsentieren, keine Macht und keinen Besitz. Sie sind öffentlich, doch unentdeckt.

Die neuen medialen Möglichkeiten spielen dabei durchaus eine Rolle. Was indessen nicht heißt, dass die Digitalmoderne eine bis dato ungeahnte demokratische Partizipation befördert. Die Massenproteste auf dem Tahrir-Platz in Kairo, die Eruptionen des Bürgerzorns gegen Stuttgart 21 entfalteten ihre Kraft durch physische Präsenz. Das Internet mag enorme Vorzüge als Werkzeug haben; es verbreitet die Kunde von Geschehnissen sehr rasch, senkt die Schwelle, Proteste zu artikulieren, und reduziert die Kosten von Kommunikation und Organisation. Aber politische oder soziale Umwälzungen erfordern ein leibhaftiges Engagement. Wo es ernst wird, reicht das Netz nicht aus. Erst im Draußen bekommt man die Gewalt der Staatsmacht richtig zu spüren, und wichtige Entscheidungen werden nicht im Netz erzwungen, sondern durch Demonstrationen, Straßenblockaden und Urnengänge. Es greift hier die alte Fußballer-Weisheit: Wichtig ist auf’m Platz.

Die Stadt als Bühne

Obgleich sich Bedeutung und Inhalt der Begriffe "Privat" und "Öffentlich" erheblich verändern, muss man doch festhalten, dass diese Polarität, das Aufeinandertreffen des Gegensätzlichen, weiterhin konstitutiv ist für die res publica. Deshalb bleibt die Frage nach Hoheits- und Hausrecht elementar. Allerdings gerät dieser Grundvertrag, der Gasse, Straße und Platz juristisch als öffentlichen Raum definiert und von privaten Parzellen abgrenzt, in den Städten unter Druck, weil private Interessen dieses Recht einzuschränken versuchen. Nicht nur in Shoppingmalls oder den Gated Communitys. Die Aufenthaltsrechte, die etwa Wohnungslose, Arme, Drogenabhängige oder heimatlose Migranten im urbanen Raum haben, werden durch die Überbetonung von Gestaltungsfragen ausgehöhlt, die auf eine bloße Verhübschung der Alltagswelt zielen. "Citytainment" nennt das der Stadtsoziologe Dieter Hassenpflug: "Stadt und öffentlicher Raum kehren zurück – jedoch als konsumierbare Fiktionen. Sie kommen wieder als Bild und Images, die einer erbarmungslos rasenden Produktionsmaschinerie äußerlich übergestülpt werden."

Viele haben kein rechtes Bewusstsein davon, was die Stadt ausmacht, oder wollen sich den Unwägbarkeiten des öffentlichen Raums, der Konfrontation mit Fremden, der Anonymität, der Unsicherheit, der Genervtheit über das Gebaren der anderen nicht aussetzen. Doch brauchen wir genau diese Arena, weil sie das Trainingsgelände unserer Demokratie abgibt. Das Verhältnis von individueller Handlungsautonomie und sozialer Ordnung wird, auch heute, auf der städtischen Bühne gehandelt.