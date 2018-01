Wie hat die DDR jene geprägt, die heute Großeltern sind? Unsere Autorin ist zurück nach Geithain gereist, wo sich Opa Hubertus und Oma Christel vor der Welt einigeln.

Mein Opa war einmal in Namibia. Das war vor 16 Jahren. Seitdem sitzt er oft im Keller und malt Elefanten. Aber nicht die indischen, die haben keine Ohren, sagt er. Opa mag die freiheitsliebenden afrikanischen Elefanten mit den großen Ohren; die, die dir so eine Angst einjagen, wenn sie vor dir stehen mit ihren 70 Zentnern.

Das war das letzte Mal, dass mein Opa Hubertus Mau, Sohn einer Hausfrau und eines Elektrikers, geboren am 22. Januar 1936 in Spremberg in der Niederlausitz, seit 1975 wohnhaft in der sächsischen Kleinstadt Geithain im Blumenweg, so weit auf Reisen war. Natürlich zusammen mit seiner Frau Christel Mau, geborene Kohlmann. Das Leben der beiden war schön – viele Jahrzehnte lang. In den zahlreichen Fotoalben kann das jeder nachsehen.

Es ist ein Spätnachmittag, ein Samstag. Ich bin gerade mit dem Zug am Geithainer Bahnhof angekommen. Durch die Straßen laufe ich – vorbei am Tierpark, wo wir früher die Rehe gefüttert haben, vorbei an der Sparkasse mit dem Holzschaukelpferd in der Lobby, über den kleinen Fluss Eula, in den wir Kinder gespuckt haben – bis zum Blumenweg. Ich gehe hinten rein, so wie immer. Weil ich zur Familie gehöre, und die Familie muss nicht klingeln.

"Sitzen Sie vor Ihrem Kaffeevollautomaten?", fragt eine Frauenstimme durch den Lautsprecher des Telefons. "Im Moment nicht", antwortet Opa. "Wo sind Sie denn?" – "Gerade bin ich am Telefon!" – "Nehmen Sie doch bitte Ihr Telefon, und setzen sich vor Ihren Kaffeevollautomaten, dann lösen wir gemeinsam das Problem. Das rote Lämpchen leuchtet bald wieder grün für Sie, Herr Mau, versprochen!"

Alle Menschen sind Menschen, die demnächst losmüssen. Nur Oma und Opa nicht. Oma begrüßt mich, wie sie mich immer begrüßt: dicke Umarmung, die aufzuholen versucht, was wir an gemeinsamer Zeit versäumt haben. Der Abreißkalender hängt in der Küche neben dem Puddingfisch, zeigt den aktuellen Tag. Wenn man Rentner ist, vergisst man oft, welcher Tag gerade ist. Die Tage in Geithain ähneln sich.

Um sechs gibt es Abendbrot, weil es um sechs immer Abendbrot gab und Opa um halb sieben aufbricht: von der Küche ins Wohnzimmer. Dann beginnt sein Fernsehabend, mit einem oder zwei Feldschlösschen. Und damit sein Kopf nicht so hart an der Wand lehnt, sondern es gemütlich hat, legt sich Opa ein Kissen in den Nacken, das mit einem Handtuch umwickelt ist, weil Opa oft schwitzt. Auf RTL läuft Exclusiv – Das Starmagazin, um 18.45 Uhr folgt RTL aktuell, die Nachrichten, um 19 Uhr schaltet er um auf die Zwei. Danach schaut er, bis der Spielfilm anfängt, abwechselnd Galileo auf ProSieben und, wenn da Werbung kommt, Das Erste. Seine Lieblingsmoderatoren sind Ingo Zamperoni und Marietta Slomka, aber am allerliebsten hat er Caren Miosga.

Sophie Herwig, 1992 geboren, lebt als Autorin in Zittau.

Oma Christel räumt derweil noch ein bisschen "zsamm", Teller in die Spülmaschine. Manchmal hat sie schon einen fallen lassen, weil ihre Hände zittern und sie oft im ganzen Körper Schmerzen hat. Dann läuft Hubertus vom Wohnzimmer in die Küche und schimpft: Mensch, Mami! Weil sie sich so nennen, wie ihre zwei Töchter ihre Eltern genannt haben, bis sie ausgezogen sind. Als ich ein Teenager war, hat Oma gesagt: Ach, Sophie, guck mal, wie meine Hand schon wieder zittert. Und ich habe gesagt, dann hör doch einfach auf damit. Aber Oma kann nicht aufhören. Ihre linke Hand wackelt wie der Kopf eines Wackeldackels auf dem Armaturenbrett bei holpriger Strecke. Nachdem Oma ihren Posteingang auf Web.de überprüft und geguckt hat, ob ihre Enkelinnen ein neues Foto bei Facebook reingestellt haben, kommt auch sie rüber in die gute Stube. Hubertus hilft ihr, ihre Beine hochzulegen, wickelt eine Decke drum. Christel friert oft, auch im Sommer. Dann sitzen beide auf dem Sofa. Wenn Samstag ist, schenkt Opa Sekt aus, denn bei Maus gibt es jeden Samstag Sekt. Und zum Mittagessen Nudeln. Das war schon so, als ihre Tochter Kristina, meine Mama, zur Schule ging.

Die Elefanten, die Opa in seinem Keller malt, sehen ihm verblüffend ähnlich. Dicke Haut und große Ohren. Und er erinnert sich, wie ein Elefant, an alles.

Als sie sich wiedersehen, trägt Christel einen engen, braunen Pullover. An diesen Moment erinnert sich Opa genau. Denn der Pulli, sagt er, sei superscharf gewesen. Christel war eines der Mädchen in der Landwirtschaftslehre, die den Hopfen ernteten auf dem volkseigenen Gut in Apolda. Hubertus war einer der Studenten, die im Schweinestall arbeiten sollten, bevor sie in Jena weiter Landwirtschaft studierten. In Apolda hatten sie sich damals schon geneckt, auf dem Kartoffelfeld, beim Tränken der Kälbchen. Sie besprachen den Sternenhimmel unterm Zwillingsahornbaum am Schötener Grund, tanzten von der Geisternacht im Lehrlingswohnheim bis nach Utenbach in Christels Bett, wo Hubertus ihr die Füße wärmte. Dann verloren sie sich aus den Augen. Wahrscheinlich hat der wohlgeformte braune Pullover ein paar Jahre später große Schuld daran, dass Christel und Hubertus Mau im Oktober 1966 heiraten.

Das Ehepaar Mau zieht nach Geithain, südlich von Leipzig. Geithain hat eine Einkaufsmeile mit Fleischern und Bäckern und einem Möbelladen. Außerdem gibt es das Emaillierwerk, in dem die Geithainer Töpfe hergestellt werden, mit denen man in ganz Europa kocht. Nur der Wohnraum ist knapp, wie überall, doch das junge Paar hat Glück und findet eine kleine Wohnung. Das Plumpsklo liegt zwar über den Hof, die Dielen sind morsch, der Anstrich verschlissen, aber sie haben ja einander. Christel findet eine Stelle als Ausbilderin in der Landwirtschaftsschule, Hubertus ist da schon Betriebsleiter der Meliorationsgenossenschaft in Tautenhain.