Die Bühne ist bereit, das Orchester spielt sich ein, Dissonanzen, aber wir üben doch noch, oder? Und zuallererst kommt ja die Ouvertüre, bevor die große Oper beginnt, ZWOTAUSENDSIEBZEHN, Barock, Klassik, Moderne, Postmoderne, Ernstes und Burleske, da ist alles drin, frei nach dem großen Eisler, aber halt!

Da hat sich ja schon einer der Sänger/Spieler auf die Bühne verirrt. Oder ist’s ein erster Flirt mit dem Publikum, und wir rätseln noch?

Ist es Siegfried oder doch der Froschkönig oder beides?

Da steht Martin Schulz!

Ein moderner Parzival: ein Buchhändler, der auszog, den Gral zu finden, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Der aber später nicht mal die Prinzessin fand, ja, da denkt er, das Stück hätte schon längst begonnen – und wäre sein Stück ganz allein. Und er singt gar krumm und schief: Ich bin der Martin, ne?, oder doch eher: Oh Mensch! Gib Acht! Was spricht die tiefe Mitternacht? Ich schlief, ich schlief – aus tiefem Traum bin ich erwacht.

Wir starten sofort, ohne großes Warmlaufen, Twitter wird zu Twister (so hieß mal ein berühmter Tornado bzw. ein Film über diesen), das Gesichtsbuch ist ein Grabtuch, auf dem die Umrisse des Pöbels sich immer mehr abzeichnen, ich hätte gerne hundert Gramm Instagram, wo bleibt das TELEGRAM, ist abgeschafft in dieser Mitternacht (Einsatz der Waldhörner, Jahr der Abschiede, Angus Young, Dieter Bellmann, Charles Manson).

Clemens Meyer, Schriftsteller, 1977 geboren, lebt in Leipzig. Zuletzt erschien sein Geschichtenband "Die stillen Trabanten" (S. Fischer).

Ich höre immer nur was von den Problemen der Digitalisierung, Digitalisierung hier und da, und warum Partei XY (da fehlt eigentlich das Z) kein Konzept für die PROBLEME DER DIGITALISIERUNG hätte, ja ganz einfach: weil es shitstorm-egal ist, wenn die halbe Welt verhungert und verkriegt, da werd ich zur Operndiva.

Störbrigaden entern unser Opernhaus, rufen: Hau ab! Man ist wohl unzufrieden

Ich habe ja den Verdacht, dass Donald "der kleine Trumpeter" (einen Gruß an Halle/Saale, wo Fritz Weineck, der einzige wahre kleine Trompeter, immer und ewig gegen die Faschisten bläst, ach ihr neuen Schimären/Identitären), man beachte den Mund in seiner puren Weiblichkeit, dass er also im Geheimen eine Transe ist, aufgetakelt springt er auf die Bühne, hoher Schuh, schlankes Bein, Geschlechteridentitätsstörung, DARF man denn das so noch ... UND WAS IST MIT MEINEM ZIGEUNERSCHNITZEL??? ... sagen, Märchen und Legenden, 2017, die große Oper. Aber ohne Dirigent geht’s hier nicht weiter.

Jetzt ist aber Schluss mit all diesen Plattheiten, wir wollten hier eigentlich ganz und gar ohne die Donna mit Drei-Wetter-(T)AfD auskommen, Hauptsache, die Matte hält, Berlin, Paris, Jerusalem. Die Ouvertüre ist also eine Art Helikopter-Streichquartett, frei nach Stockhausen (Bildung!, Bildung!!!, ihr ostdeutschen Volksschulabbrecher! Moment, beschimpfe ich mich gerade selbst? Oder bin ich nur das Sprachrohr fremder, großer Mächte? Schuf Putin Himmel und Erdoğan?).

Also ein Helikopter-Streichquartett, nur dass das Ganze nicht im Helikopter stattfindet, sondern in einem riesigen VW-Käfer mit Hybridmotor (Diesel UND Benziner), da wird ein Qualm gemacht, sodass man den großen NFD-Chor kaum erkennt (Nationales Forum Diesel, nicht zu verwechseln mit dem NRA-Chor der National Rifle Assis, der kommt im letzten Akt und feuert in Richtung Zuschauer, oder feuern die Zuschauer ihn an?, ICH SAGTE DOCH, WIR MÜSSEN IN DER KUNST DIE MITTEL KÜRZEN!!!) Die Reaktion des TÜV-Nord (das ist so was wie ALDI-Süd) wird auf Quer-, Front- und Blockflöten eingespielt, und (JETZT KOMMT’S!) unsere Umweltministerin Barbara Hendricks (ich weiß aber nicht zu 100 Prozent, ob ich auf dem neuesten Stand bin, was diesen Ministerposten angeht) spielt beziehungsweise wechselt die Saiten erst mit den Zähnen und zertrümmert und verbrennt dann die Gitarre.

Es brennt überhaupt vieles in unserer Oper ZWOTAUSENDSIEBZEHN, da geht’s den Armen dieser Welt doch allen gleich, da sind die Plattentürme Londons und die Blechhütten von Lagos gemeinsam einsam im zweiten oder dritten Kreis der Hölle, frei nach Kreisler und Dante, steht auf, Verdammte dieser Erde, große Oper ist auch immer Tragödie, wir wanken auf müden Beinen / soll’n wir lachen oder weinen / und im Georg-Kreisler-Land / die SPÖ ist abgebrannt. Oh Mensch! Gib Acht, was spricht die tiefe Mitternacht ...