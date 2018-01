Wir sind die größten Workaholics. Wir gehen gern wandern. Wir sind Weltmeister der Mülltrennung. Sätze wie diese scheinen vertraut? Logisch, sie sind typisch deutsch. Was weniger bekannt ist: Sie sind auch typisch koreanisch. Koreanische Blogger haben sie aufgeschrieben, um sich und ihr Land zu charakterisieren. Auf große Tafeln aufgezogen, bilden sie den Auftakt der ungewöhnlichen Ausstellung Uri Korea. Ruhe in Beschleunigung, die nun für voraussichtlich drei Jahre im Völkerkundemuseum zu sehen ist.

Das 1879 gegründete Haus soll nach dem Willen der neuen Direktorin Barbara Plankensteiner bald einen weniger nach Kolonialismus klingenden Namen bekommen. Anders als in solchen Institutionen üblich, präsentiert man dem Publikum deshalb nicht einfach eine "fremde" Kultur, sondern akzentuiert kulturelle Gemeinsamkeiten. Dafür genügt es nicht, exotisch anmutende Reisschalen, Kopfbedeckungen und Landkarten in Vitrinen zu arrangieren. Stattdessen luden die deutschen Kuratoren ihre koreanischen Kollegen vom National Folk Museum in Seoul ein, über ihr Selbstbild nachzudenken und diese Innensicht zusammen mit rund 150 Stücken aus der Hamburger Korea-Sammlung zu präsentieren.

Ein Motorroller mit Lieferbox © National Folk Museum of Korea

Herausgekommen ist eine kluge und unterhaltsame Schau in zwei Teilen: einem zeitgenössischen, der sich dem rasanten Alltagsleben im heutigen Korea widmet, und einem historischen, der dabei hilft, diese beschleunigte Gegenwart zu verstehen, indem er Rückschlüsse auf verloren gegangene Traditionen zulässt. Weil im Laufe der dramatischen Geschichte Koreas im 20. Jahrhundert so viele Kulturschätze zerstört wurden, befinden sich heute mehr koreanische Kunstgegenstände im Ausland als im Land selbst: Während der japanischen Annexion zwischen 1910 und 1945 war die koreanische Sprache zeitweilig verboten. Der folgende Koreakrieg forderte Millionen Opfer und führte zur Teilung des Landes. Noch in den sechziger Jahren war Südkorea eines der ärmsten Länder der Welt.

Fan-Artikel der koreanischen Popkultur © National Folk Museum of Korea

Von alldem ist in Uri Korea, auf Deutsch: "Unser Korea", nichts zu sehen. In dem langen Prozess der Konstruktion einer neuen nationalen Identität scheinen die schmerzhaften Erfahrungen der Vergangenheit keinen Platz zu haben. Stattdessen gilt es, die Zukunft mit immensem Fleiß zu gestalten. Auf diese Weise gelang eine beispiellose wirtschaftliche, politische und kulturelle Erfolgsgeschichte. Binnen weniger Jahrzehnte wurde Korea zu einer wohlhabenden Nation, die den Weltmarkt nicht nur mit Autos, Fernsehern und Smartphones beliefert, sondern auch mit dem Millionengeschäft K-Pop – und neuerdings mit Kimchi-Rezepten und minimalistischem Design.

Der Ausstellungsparcours ist so gestaltet, dass der Besucher sofort mitten in den hektischen koreanischen Alltag geworfen wird. Vorbei an dauerflimmernden Monitoren mit Werbeeinspielungen, Gameshows und K-Pop-Konzerten geht es in ein U-Bahn-Abteil mit beheizbaren Sitzen und in ein bis hin zur Bettwäsche und zum Nippes im Regal sorgfältig ausgestattetes Apartment mit riesigem Kimchi-Kühlschrank. Auch die in Korea so beliebte Kneipe fehlt nicht. An den wackeligen Tischen sind Klingeln angebracht, ambivalente Symbole für ein Leben auf der Überholspur: Das späte Feierabendbier mit Kollegen ist der einzige Moment des Tages, in dem Entspannung möglich ist. Damit man ihn noch schneller genießen kann, wird die Bedienung per Knopfdruck gerufen.

Die Sehnsucht nach Ruhe und Entschleunigung ist noch eine Gemeinsamkeit mit der Burn-out-Nation Deutschland. Doch während die Deutschen zum Yoga rennen, Entspannungsratgeber lesen oder vom Landleben träumen, scheinen die Koreaner Antworten in ihrer eigenen Tradition zu finden, von der in der hypermodernen 20-Millionen-Metropole Seoul allerdings nicht viel mehr als eine vage Erinnerung übrig ist. Um den Zugang zu den verlorenen Kulturgütern zurückzugewinnen, hat die Regierung vor zwanzig Jahren ein Forschungsprojekt aufgelegt und sichtet aktuell auch die Hamburger Sammlung.

Da wäre etwa die schlichte Eleganz eines runden, weißen sogenannten Mondtopfes aus dem 18. Jahrhundert, der zur Vorratshaltung diente. Oder die anmutige Gestaltung hauchfeiner Fächer aus Bambus. Oder die Perlmutteinlegearbeiten, die mit der natürlichen Maserung des Holzes eine raffinierte Einheit bilden. Es geht um Zurückhaltung und Reduzierung – Disziplinen, die koreanische Künstler und Handwerker meisterlich beherrschten, wie man im historischen Ausstellungsteil besichtigen kann. Dazu gehört auch das Wissen darum, dass zu viel Perfektion eher schadet als nützt. Eine Erkenntnis, die auch im eigenen Alltag nützlich sein kann.

Ein Räuchergefäß mit Gedichtszenen © NRICH/Museum für Völkerkunde Hamburg

Die Korea-Sammlung des Völkerkundemuseums umfasst rund 2.700 Objekte. Viele stammen vom Hamburger Kaufmann H. C. Eduard Meyer, der als erster deutscher Unternehmer 1883 eine Niederlassung seines Handelshauses in Korea gründete und Importaufträge für die koreanische Regierung abwickelte. Er schickte blau-grüne Seladon-Keramiken und seltene Metallarbeiten nach Hamburg. Wollte er dem damaligen Direktor des Museums für Völkerkunde, Georg Thilenius, einen Gefallen tun, der ihn mit dezidierten Sammelanleitungen versorgte? Wollte er seine Weltläufigkeit demonstrieren?

Wer weiß. Vielleicht ging es dem Kaufmann vor über hundert Jahren nicht anders als dem heutigen Besucher: Die Betrachtung eines schlichten Gefäßes aus Keramik schenkte ihm ein paar Minuten Ruhe. Und ein Gefühl dafür, wie zeitlos schön das Einfache ist.