Hinter Guido Drexlin ist nichts. Das Nichts steckt in einer Hülle aus Edelstahl, gewaltig wie ein Blauwal. Große Pumpen saugen daran, Magnetspulen umschließen es, und zur Kühlung fließt flüssiges Helium. Stolz erklärt Drexlin: "Im Inneren herrscht ein Vakuum wie auf der Oberfläche des Mondes."

Weil er Physiker ist, sagt Drexlin statt Nichts "Vakuum". Dann präzisiert er: "Also ein Ultrahochvakuum." Nirgendwo auf der Erde gibt es einen so großen so leeren Raum wie hier am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Damit soll gelingen, woran die Wissenschaft bislang gescheitert ist: Drexlin möchte etwas wiegen, das praktisch nichts wiegt, das scheuste aller Elementarteilchen, das Neutrino.

Sein Vorhaben ist faszinierend und ein bisschen mystisch und der vorläufige Höhepunkt einer Suche, die in den dreißiger Jahren begonnen hat. Zugleich ist es ein Beispiel für ein typisches Großforschungsexperiment. Es zeigt den extremen Aufwand, der nötig ist, um das Nichts hinter Drexlin zu erzeugen – und dem Neutrino, diesem Beinahe-Nichts, sein Geheimnis zu entreißen.

An diesem Experiment lässt sich gut erzählen, was heute passiert, wenn Physik und die Neugier des Menschen aufeinandertreffen. In den Nachrichten ist dann irgendwann von einem neuen physikalischen Rekord die Rede. Was in der Regel unsichtbar bleibt, sind all die Bedingungen und Herausforderungen, die dafür bewältigt werden müssen. Von diesen Vorarbeiten und Voraussetzungen soll in dieser Geschichte die Rede sein – einer Geschichte, die von drei außergewöhnlichen Großexperimenten handelt: Hoch und heiß geht es in Jülich zu, schnell und tief in Hamburg, groß und leer in Karlsruhe.

Siebzehn Jahre wird Guido Drexlin an diesem Versuch gearbeitet haben, wenn im Sommer 2018 die beiden Physik-Nobelpreisträger Takaaki Kajita und Arthur McDonald nach Karlsruhe kommen, um vor Kameraleuten und Honoratioren einen halbkugelförmigen roten Knopf zu drücken. Dann wird Katrin offiziell in Betrieb genommen, so heißt der blauwalgroße Apparat. Die Leute am KIT schreiben Katrin natürlich groß, denn KATRIN ist eine Abkürzung. Es steht für das Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment.

Neutrinos werden traditionell als "Geisterteilchen" bezeichnet (für Drexlin sind es "die faszinierendsten Teilchen überhaupt"). Denn sie fliegen in der Regel ungestört durch andere Materie hindurch, weshalb sie schwer zu messen sind. Ein Jammer eigentlich, denn dieses subatomare Partikelchen könnte den Wissenschaftlern so einiges verraten, von Lücken im Standardmodell der Physik bis zum Grund für das Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie im Universum.

Seit 90 Jahren schlägt das Neutrino Forscher in seinen Bann. Wolfgang Pauli hat seine Existenz 1930 postuliert, Enrico Fermi hat es 1933 benannt, Frederick Reines konnte es 1956 nachweisen. Alle drei erhielten den Nobelpreis, aber das Neutrino behielt sein Geheimnis: nämlich die Antwort auf die Frage, wie schwer es ist oder besser, wie leicht.

Große Namen, große Forschung in Deutschland Große Namen, große Forschung in Deutschland Vier Giganten Neben den Hochschulen (110 Universitäten und 230 Fachhochschulen) tragen vier große Organisationen die öffentlich finanzierte Forschung in der Bundesrepublik. Jede von ihnen ist nach einem deutschen Giganten der Wissenschaft benannt. Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) umfasst mehr als 80 Institute der Grundlagenforschung. Die Fraunhofer-Gesellschaft (FHG) forscht an 70 Instituten anwendungsnäher und ausdrücklich in Kooperation mit Industriepartnern. Die Leibniz-Gemeinschaft umfasst 90 interdisziplinär arbeitende Institute und Einrichtungen. 18 nationale Forschungszentren sind unter dem Dach der Helmholtz-Gemeinschaft zusammengefasst (zu ihr zählen auch die drei Beispiele aus diesem Beitrag). Deutsches Forschungsgeld Planbarer Zuwachs Der Pakt für Forschung und Innovation aus dem Jahr 2005 ist eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Förderung der außeruniversitären Forschung. Den Organisationen wird darin eine jährliche Etatsteigerung von drei Prozent zugesagt – das entspricht 150 Millionen Euro pro Jahr. Zuletzt wurde der Pakt bis zum Jahr 2020 verlängert. Deutsches Forschungsgeld Das Statistische Bundesamt zählt öffentliche und private Forschungsausgaben zusammen und kommt so für 2015 auf 90 Milliarden Euro: Den größten Anteil daran hat die Wirtschaft mit 60 Milliarden, gefolgt von den Hochschulen mit 15 Milliarden Euro. Ferner gaben der Staat und private Organisationen 12,5 Milliarden Euro aus. stx

Natürlich kann man einen nahezu masselosen Winzling nicht auf die Waage legen. Deshalb braucht es das "Tri" in Katrin, das Tritium. Dieses radioaktive Isotop des Wasserstoffs ist instabil, sein Kern zerfällt, und diesen Zerfall kann man zur Massenbestimmung nutzen. Denn dabei werden ein Neutrino und ein Elektron freigesetzt. Meistens teilen sich die beiden Teilchen die frei werdende Energie, manchmal aber bekommt das Elektron fast alles und das Neutrino fast nichts. In diesen Extremfällen lassen das Prinzip der Energieerhaltung (sozusagen das Grundgesetz des Universums) und Einsteins berühmte Beziehung E = mc2 einen kühnen Rückschluss zu: von der Ladung des Elektrons auf die Masse des Neutrinos.