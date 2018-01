Andere werdende Mütter häkeln und stricken wie die Weltmeister für ihre ungeborenen Kinder, aber ich wollte meinem unbedingt ein Schlaftier nähen und sann lange nach, welches Tier das geeignete sein könnte. Ich kam über Bären, Hasen, Schafe, Küken auf einen Schwan, weil meine beste Freundin, eine Amerikanerin, mir den einzigen Satz, den sie auf Deutsch konnte, ständig ins Ohr sang: Mein lieber Schwan.

Doris Dörrie, 62, ist Regisseurin und Schriftstellerin. Ihre Kolumne erscheint im Wechsel mit "Das gehört nicht ins Feuilleton".

Aus einem alten weißen Frotteehandtuch nähte ich also einen Schwan für mein ungeborenes Kind. Ich bin keine gute Handarbeiterin, in der Schule bekam ich in Handarbeit immer schlechte Noten. Mein einziger gehäkelter Topflappen war krumm und schief und bereits schmuddelig vom langen Kampf mit Wolle und Häkelnadel, aber mit dem Schwan war ich ehrgeizig und gab mir die größte Mühe, und ich sah die tiefe Liebe zwischen Kind und Schwan bereits beim Nähen erblühen. Die Größenverhältnisse hatte ich allerdings nicht recht bedacht, wie ich nach der Geburt feststellte: Der Schwan war um einiges größer als mein Kind.

Ich verstaute ihn einige Monate, und als ich ihn dann zum ersten Mal hervorholte, fing mein Kind panisch an zu weinen. Also verschwand er wieder, dieses Mal so lange, bis mein Kind deutlich größer war als der Schwan, aber auch bei der nächsten Zusammenführung entbrannte keine Liebe, sondern höchstens mildes Interesse, und das, so hatte ich das deutliche Gefühl, auch nur eher mir zuliebe. Der Schwan wurde pflichtschuldig herumgeschleift und auch ab und zu mit ins Bett genommen, aber eher wie ein etwas lästiger Verwandter und nicht wie die große Liebe.

Die bekam ein ganz anderes Schlaftier, das ausgerechnet meine Freundin, die immer "Mein lieber Schwan" gesungen hatte, dem Kind schenkte. Dieses Tier wurde überlebenswichtig, Jahre verbrachten wir in der Angst, es zu verlieren. Fast jeden Abend wurde es händeringend gesucht. Der Schwan lag in der Ecke, unbeachtet, ungeliebt. Ich rettete ihn und nahm ihn bei jedem Umzug mit, und ab und zu singe ich ihm vor: Mein lieber Schwan.