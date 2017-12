Wir dürfen nicht wegsehen, wenn sich in unserer Mitte einer radikalisiert. Wir dürfen nicht schweigen, wenn sich einer der Unseren regelmäßig mit Menschen trifft, die all das bekämpfen, wofür wir stehen. Sie umarmt, mit ihnen essen geht, sich nächtelang mit ihnen einschließt und diskutiert. Wir dürfen nicht still bleiben, wenn sich jemand, der einst gerne feiern ging und lässige Polohemden trug, der Wörter wie "geil" benutzte und sich auf Motorhauben dicker Autos fotografieren ließ, plötzlich anders kleidet und anders spricht.

Muslime sollen sich vom Terror distanzieren, Männer von Weinstein. Ich distanziere mich hiermit von Sebastian Kurz, dem neuen Kanzler der Republik Österreich. Ich verstehe das als selbstverständliche Pflicht eines überzeugten Demokraten. Aber es ist mir auch ein ganz persönliches Anliegen: Ich bin gerade dabei, das 31. Lebensjahr zu vollenden. Sebastian Kurz ist ein halbes Jahr älter als ich. Und ich will nicht, dass er das Ansehen der 31-Jährigen bis zu meinem Geburtstag vollkommen ruiniert hat. Ich will nicht, dass plötzlich die Gespräche verstummen, wenn ich auf einer Party erzähle, wie alt ich bin. Ich will nicht, dass mich der Beamte am Flughafen schief anschaut, wenn er im Pass mein Geburtsdatum sieht.

Kurz ist, das können wir 31-Jährigen nicht leugnen, einer von uns. Als wir laufen lernten, war der Kalte Krieg schon entschieden. Als wir lesen lernten, regierte Bill Clinton die USA. Und als wir das erste Mal tanzten, stürmten gerade Atomic Kitten mit Whole Again die Charts. Wenn dieser Hit im Radio kommt, dann bewegen wir noch immer den großen Zeh, ob wir wollen oder nicht. Es ist nun an uns, ein starkes Signal zu senden.

Denn es ist nicht normal, Jugend hin oder her, sich für das berufliche Vorankommen auf Nationalisten und Rechtsextreme einzulassen. Auf Männer wie H.-C. Strache von der FPÖ, der schon mit 15 Jahren Mitglied einer deutschnationalen Burschenschaft wurde. Der später an Wehrübungen teilnahm und dabei für Fotos gerne mit Armeehose, Gummiknüppel und Gewehrattrappe posierte. Der, kaum ist er an der Macht, die kritische Presse angreift und ankündigt, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen "Optimierungen" vornehmen zu wollen – "was die Objektivität betrifft". Der aus einer Partei kommt, die noch unlängst im Parlament den Applaus verweigerte, als Kanzler Kern an die Verbrechen der Nazis erinnerte und zum Kampf gegen Rassismus und rechte Gewalt aufrief. Da kann man ins Nirvana der Neunziger geboren sein, wie man will, ins vermutete Ende der Geschichte, da können einem die Backstreet Boys in der Jugend noch so sehr das Gehirn weich geschmachtet haben: Mit diesen Leuten paktiert man nicht.

Neulich sagte mir ein Kollege, der altersmäßig mein Vater sein könnte, dass er oft nicht wisse, wofür "wir jungen Leute" stehen. Er verglich uns mit einem VW. Einem Auto also, das zwar sehr gut verarbeitet ist, dem aber irgendwie Ecken und Kanten fehlen. Ich habe das natürlich vehement abgestritten, kam allerdings ins Nachdenken. Sebastian Kurz, dachte ich dann, ist tatsächlich ein sehr gut verarbeitetes Modell. Höflich und eloquent. Ich folge ihm seit Längerem auf Instagram, schaue mir dort seine Storys an, ausnahmslos jede.

Er dokumentiert seine Arbeit ausführlich, erklärt seinen Followern am Ende eines anstrengenden Tages geduldig, was er heute so gemacht hat. Bedankt sich per Handschlag bei Polizisten, die ihn beschützen. Sagt in Wahlspots so berührende Sätze wie: "Ich erinnere mich, das muss ich zugeben, extrem gerne an meine Kindheit zurück." Und seine blassen Wangen werden bei Freude noch immer ein bisschen rot. Aber: Wofür steht Sebastian Kurz? Steht er tatsächlich für Straches Müll? Für die dunkelbraune Melange aus alpinem Heimatkitsch, engagierter Flüchtlingsabwehr und deutschnationaler Überlegenheitsfolklore? Oder steht er doch: für nichts?

Ich rufe alle 31-Jährigen dazu auf, sich rechtzeitig von Sebastian Kurz zu distanzieren. Was auch immer er anstellen wird, eins muss klar sein: Wir haben mit diesem Typen nichts zu tun.