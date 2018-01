Seit fast 30 Jahren textet und rappt Michael Bernd Schmidt alias Smudo für die Fantastischen Vier. Beruflich ist er in ganz Deutschland unterwegs, im Fernsehen bewertet er junge Talente, er ist Synchronsprecher und Schauspieler und führt gemeinsam mit seinen Bandkollegen eine Booking-Agentur. Privat ist er wegen der Liebe nach Hamburg gezogen: Er lebt mit seiner Familie in Eimsbüttel, hat sein Büro auf St. Pauli.

DIE ZEIT: Smudo, Ihre Booking-Agentur verhandelt gerade mit dem Kartellamt. Sind Sie inzwischen mehr Unternehmer als Popstar?

Smudo: Eigentlich waren wir schon immer auch Unternehmer. Wir mussten uns als Band mit Anfang 20 schon überlegen: Wo besorgen wir uns ein Auto, um unsere angemieteten Boxen zu unserem ersten Konzert im Jugendhausclub zu transportieren, weil die vor Ort keine Livebeschallung haben? Das ist ein unternehmerischer Gedanke. Damals haben wir uns einen Transporter vom Vater eines Freundes geliehen, der war Metzger. Wir haben unsere Anlage dann schön gekühlt selbst geliefert.

ZEIT: Stimmt es, dass Sie in der Schule gehänselt wurden, weil Sie C&A-Klamotten trugen?

Smudo: Ich hatte einige Schulkameraden aus der Schickimicki-Ecke. Ich war damals nicht groß daran interessiert, wie ich optisch rüberkomme. In meinem Umfeld wurde ich deshalb gehänselt. Mein Nachname Schmidt wurde zu "Schmuddel". Sprachliche Erosion formte daraus später meinen Künstlernamen "Smudo".

ZEIT: Gehörten Sie automatisch zu den Coolen, als Sie in den Achtzigern Ihre erste Band gründeten?

Smudo: Hip-Hop fanden wir cool, weil er völlig unbekannt war. Mit Baseballkappe rumzurennen und mit weitem Pulli fanden wir fresh. Aber als Teenies wollten wir natürlich auch auf dem Geschlechtermarkt stattfinden. Mädchen kennenlernen war eine Hauptmotivation, eine Band zu gründen.

ZEIT: Hat sich das Mädchen-Ziel erfüllt?

Smudo: Ich will nicht sagen, dass es nicht zuweilen zu sexuellen Abenteuern gekommen wäre – aber Frauen, die Schlange stehen und unsere Namen auf ihre Brüste tätowiert haben, haben sich nicht gezeigt. Wir sind keine Klischeeband mit Proberaum und Instrumentenbeherrschung. Wir haben schon früh auf Deutsch gerappt, das war Ende der Achtziger künstlerisch ein Tabu. Wir sind auf der Suche nach Identität zur Band gekommen. Popmusik ist im Allgemeinen eine identitätsstiftende Ware, wenn man so will.

ZEIT: Sie sind vier unterschiedliche Charaktere. Wie sah die Identitätsfindung aus?

Smudo: Andy und ich sind Gründungsmitglieder, wir waren Dorfbubis: Andy aus Echterdingen, ich aus Gerlingen. Andy, der Computer- und Elektronik-Nerd, wurde in der Band der Typ, der die faszinierenden Beats aus den USA nachmachen konnte. Später kam Thomas als unser Schöner dazu, er war Friseur und immer mit den verschiedensten Styles unterwegs. Schließlich Michi, der Einzige direkt aus der Großstadt Stuttgart. Er war unser Ungezähmter. Der Coole, der uns in die Stuttgarter Kneipenszene einführte und uns das Kiffen beibrachte. Wir waren Teens, wollten drauf sein, cool gefunden werden und Mädchen kennenlernen. Kennst du die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben?

ZEIT: Die ist bestimmt unterhaltsam.

Smudo: Das war 1987. Thomas arbeitete in einem Friseursalon, der "Talentstudio" hieß. Auf einer der ersten Hip-Hop-Partys in der Gegend trafen Andy, mit dem ich damals schon befreundet war, und Thomas auf Michi, der rappte und währenddessen mit Bier begossen wurde. Imponierend. Thomas ist zu Michi und drückte ihm eine Karte vom "Talentstudio" in die Hand. Michi dachte, er sei entdeckt worden. Am nächsten Tag rief er im Friseursalon an und wunderte sich, dass kein Musikmanagement am anderen Ende war. Wir verabredeten ein erstes Treffen am Stuttgarter Schlossplatz, im Ford Fiesta von Mama. Michis Künstlername war damals King Burger B. Er war in Begleitung seines damaligen Bandkumpels Chicken McD.

ZEIT: Fast-Food-Künstlernamen?

Smudo: Es waren die Achtziger, McDonald’s und Burger King waren das Größte. Burger King war für unser Verständnis fresher. Im Auto hörten wir die Beats von Andy und mir. Michi darauf: "Das ist voll geil." Von da an waren wir vier zusammen. Sein Kumpel Chicken McD hat auch noch ein bisschen mit uns rumgehangen, ist aber dann irgendwann lieber mit seiner Freundin losgezogen.