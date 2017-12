Neulich machte ich mich wieder einmal auf den Weg in meine Lieblingsdiskothek, um dort zu tanzen. Es war eine leidlich erträgliche, noch nicht allzu kalte Nacht im späten November; etwa gegen vier Uhr erreichte ich den Club. Vor der Tür harrte eine lange Schlange von sehr jungen, gut und knapp angezogenen Menschen des Einlasses, sie schienen vor Ekstaseerwartung und -bereitschaft nachgerade zu dampfen. An der Tür wachten drei Türsteher, aber da ich bereits ein alter Mann bin und sie zu meinen Generationsgenossen zählen, kennen wir uns schon sehr lange und befanden uns mithin auf vertrautem Fuß. Sie winkten mich zu sich heran, und bevor ich in den Club ging, plauderten wir, während die jungen Leute hinter uns in der Morgenkühle mit den Zähnen klapperten, noch ein wenig über unsere altersbedingten Wehwehchen. Einer von den Türstehern wusste zu berichten, dass er durch das lange Türstehen chronische Rückenbeschwerden bekommen hat. Ein anderer litt unter altersbedingter Kurzatmigkeit und aktuell auch unter einem leichten Infekt, weswegen er auf seinem Türsteherhöckerchen zwischenzeitig schon eingenickt war. Der dritte klagte über zunehmende Harthörigkeit – ein Leiden, das ich teile. Denn wenn man wie ich knapp vier Jahrzehnte bei lauten Konzerten und in sehr lauten Techno- und sonstigen Clubs zugebracht hat, dann nimmt die Leistungsfähigkeit des Trommelfells irgendwann zwangsläufig ab. In meinem Freundeskreis sind ausziehbare Hörrohre aus Ebonit zu beliebten Geburtstagsgeschenken und Statussymbolen geworden, und manchmal muss auch ich, bevor ich mich zum Tanzen begebe, auf die verhärtete Rückenmuskulatur ein Wärmepflaster aufbringen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden