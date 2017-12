Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.

"Jetzt amüsieren sie sich prächtig in dem Haus", seufzte der frierende Obdachlose, als er die angeödete Frau musterte, die dort aus dem Fenster schaute und die Leute auf der Straße beneidete ...

"Steht das Telefon denn niemals still", ärgerte sich der Geschäftsmann, der zu spät zur Silvesterparty kam, ohne einen Gedanken an seine Mutter verschwendet zu haben, die bedauerte, dass niemand sie anrief ...

"Vielleicht ruft sie um Mitternacht an, und wir versöhnen uns", hoffte der verlassene Liebende, während seine Ehemalige auf einer anderen Party feierte ...

"Was für einen Reibach würde ich heute Nacht machen, wenn ich nicht auf dem Hadsch der Sünde abgeschworen hätte", bedauerte der Knabberwarenhändler, der vor dem Schild "Kein Alkoholverkauf" auf Kundschaft wartete ...

"Wo Sie 2018 unbedingt hinreisen müssen", las die betagte Patientin auf der Intensivstation mit schmerzlichem Lächeln ...

"Bis zum Morgen haben die hier alles vollgekotzt!" Der Straßenkehrer spuckte auf die Straße, die er im Morgengrauen würde reinigen müssen ...

Vor dem Spiegel weinte die Frau, die nicht auf die Party konnte, weil ihr Gesicht immer noch geschwollen war, und jammerte über die Falten, die selbst das Botox nicht übertünchen konnten ...

"Ob mein Leben wie ein Film vor meinen Augen vorüberzieht, wenn ich falle? Tut der Aufprall wohl sehr weh?", fragte sich der Arbeitslose, bevor er vom Hochhaus sprang, verblüfft über die Autofahrer, die mitten auf der Straße hielten, um seinem Freitod zuzuschauen ...

"Gleich geht das Boot unter und immer noch kein Land in Sicht", sorgte sich die Flüchtlingsmutter, klammerte sich an das Schlauchboot in der Ägäis und überlegte, wie sie ihr Baby retten sollte, wenn sie kenterten ...

"Ich sag dir ins Gesicht, was ich nicht vor allen Leuten sagen kann: Du bist ein unnützer Schuft!" Der betrunkene Filou spie gegen den Spiegel seiner Stundenwohnung beim Gedanken an seine Familie, die ihn daheim zum Silvesteressen erwartete ...

Can Dündar ist Chefredakteur des von ihm in Deutschland neu gegründeten Webportals #Özgürüz. Er schreibt für DIE ZEIT eine wöchentliche Kolumne über die Krise in der Türkei.

Das Mädchen im Minirock probte ein letztes Mal, wie sie sich gegen Belästigungen zur Wehr setzen würde, bevor sie zur Feier auf dem Stadtplatz ging ...

"Die gucken ja doch nur auf unsere Hautfarbe und meiden uns", grämte sich der Flüchtling, blickte auf seine Haut und verzichtete darauf, zu den Feiern auf den Platz zu gehen ...

"Ist die Geldbörse, wenn ich sie klaue und abhaue, die Strafe wert, falls ich geschnappt werde?", kalkulierte der kleine Lösungsmittelschnüffler am Bahnhof ...

Mit dem Lotterielos in der Hand träumte der Mann vor dem Fernseher davon, wohin er reisen würde, falls ihm der Hauptgewinn zufiele, und schlief ein ...

"Bringt er heute Nacht wohl auch mir eine Rose mit", dachte die Frau des armen Rosenverkäufers ...

"Vielleicht sollte ich erst so richtig mitfeiern, bevor ich zünde", grummelte der junge Selbstmordattentäter mit dem verkabelten Leib ...

Ohne sich um die Vorsehung des alten, weil unheilvoll mit Fußtritten verjagten Jahres zu scheren, stand das neue vor der Tür und versprach, ein gutes zu werden:

"Vertraut mir. Alles wird besser!"

Nach Hoffnung dürsteten die Menschen und waren nur allzu bereit, ihm zu glauben.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe