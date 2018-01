Im Mittelalter wurden Hofberichterstatter gehalten, um die politischen Ereignisse im Leben des Königs zu schönen. Wer beispielsweise die Memoiren von Philippe de Commynes liest, wird kaum auf die Idee kommen, dass die Truppendezimierung im Jahr 1494, am Ende der Italienfeldzüge des französischen Königs Charles VIII, auf die unter den Truppen grassierende Syphilis zurückzuführen war. Der Bericht von Yanis Varoufakis, dem ehemaligen griechischen Finanzminister, aus der europäischen Trutzburg hingegen beschönigt nichts. Im Gegenteil. Eher schonungslos wird offengelegt, was sich hinter Brüssels Türen während der sogenannten Euro-Krise abspielte, die eigentlich eine Bankenkrise war. Und mit welcher Rücksichtslosigkeit die EU unter der Ägide ihrer Troika ganze Gesellschaften – vor allem in Südeuropa, vor allem in Griechenland – für die formale Einhaltung ihrer sozial verwerflichen und ökonomisch zum Teil äußerst fraglichen Prinzipien in Geiselhaft nahm.

Man mag darüber streiten, ob es fair oder gar inakzeptabel war, mit iPhone-Mitschnitten aus Ecofin-Meetings oder EU-Ratstreffen zu arbeiten, die normalerweise geheim bleiben. Von dieser Frage abgesehen, hat Varoufakis ein atemberaubendes, dokumentarisch minutiös gearbeitetes Dokument der Zeitgeschichte vorgelegt, über das sich zukünftige Generationen von Historikern freuen dürften.

Übergehen wir auch die unverhohlene Eitelkeit des Verfassers. Übergehen wir zudem für eine Sekunde, dass, hätte Varoufakis früher nachgegeben, den Griechen das dritte Rettungspaket vielleicht erspart geblieben wäre. "Varoufakis is worth 84 bio. for his country", sagte einmal, etwas zynisch, ein EZB-Mitarbeiter. Sondern konzentrieren wir uns auf das Wichtigste: Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass die derzeitigen Strukturen der Euro-Governance zutiefst problematisch, ja undemokratisch und illegitim sind – hier ist er.

Das Memorandum der Troika ließ Griechenland keine Luft zum Atmen. Nicht nur Transferzahlungen wie Renten wurden immer weiter gekürzt. Die Troika verlangte Budgetkürzungen an allen Ecken und Enden, auch Privatisierungen (die griechischen Flughäfen gehören jetzt FraPort, der Betreibergesellschaft des Frankfurter Flughafens!). Eines ihrer Mitglieder, Thomas Wieser, Stellvertreter des Eurogruppen-Präsidenten Dijsselbloem, schlug sogar vor, die griechische Regierung solle doch die Pensionskassen, die Universitäten, die Versorgungsunternehmen und die öffentlichen Betriebe plündern, um die Schulden an den IWF zahlen zu können. Dabei waren weder die Rentner noch die Arbeitnehmer oder die Universitätsangestellten in irgendeiner Weise beteiligt am Zustandekommen der Staatsschulden, deren Auflaufen über lange Jahre hinweg von der EU-Kommission unbeanstandet durchgewunken worden war.

Die Troika griff sogar in Grundrechte ein, indem sie das Recht auf gewerkschaftliche Vertretung verletzte, Tarifvereinbarungen ebenso wie Arbeitnehmerrechte und Kommunalrechte aufhob. Das Memorandum ließ den Regierungen keinerlei eigene Planungsmöglichkeiten, entzog den Ministerien wichtige Abteilungen und behielt die permanente Kontrolle über das Budget, die in Demokratien eigentlich dem Parlament zusteht. Willkommen in der europäischen Postdemokratie!

In den USA gab man die Schuld an der Hypothekenkrise klar den Bankern – niemand zweifelte daran, dass sie windige Geschäfte getätigt hatten und (nicht nur) arme Leute zu waghalsigen Verträgen gedrängt hatten, an denen sie verdienten, solange die Hauspreise stiegen. In Europa aber wurde die Schuldfrage umgekehrt: Solange die Konjunktur frisches Kapital in die Peripherie pumpte, warnte niemand vor einer damit zugleich wachsenden Verschuldung – weder die EU, der seit Jahren die Haushalte der Mitgliedsländer vorgelegt werden müssen, noch die Europäische Notenbank, die die Gefahren dieser Kapitalbewegungen hätte ahnen können. Nach dem Einbruch aber wurde die ganze Schuld den einzelnen Staaten zugesprochen, sie mussten ihre nationalen Banken retten mit der Folge der Überschuldung ihrer Haushalte. Eine gesamteuropäische Krise wurde zu einer Nationalitätenfrage. Staaten, nicht die Banken wurden wegen Verschuldung an den Pranger gestellt und gezwungen, nicht etwa den Militäretat, sondern den Sozialstaat abzubauen.

Ausgehend von der Annahme, dass gute Ideen einen produktiven Dialog begünstigen und Bewegung in eine festgefahrene Situation bringen können, entwickelte das Team von Varoufakis mit großem Einsatz Gegenvorschläge, die auf solider ökonometrischer Basis und seriösen wirtschaftswissenschaftlichen Analysen fußten. Varoufakis hatte seine eigenen Vorschläge für die griechische Regierung einer Reihe von Finanzexperten von der Wall Street und aus der Londoner City sowie renommierten Universitätsprofessoren unterbreitet, die ihm lauter Zustimmung signalisierten.