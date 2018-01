Kann man einen legendären Ort des Nachtlebens einfach so verpflanzen? Schwierig. Ist schon ein wenig eigenartig, ins Yoko Mono zu wollen und Richtung Laeiszhalle aufzubrechen. Die dauerverrauchte Bar gehörte 17 Jahre lang zum Karoviertel und war dort eine Institution wie die Rote Flora in der Schanze.

Glücklicherweise hat sich seit der Besetzung des Gängeviertels im Jahre 2009 erfolgreich eine subkulturelle Nische in jenem Büro- und Shoppingareal festgesetzt, das man in Hamburg "Innenstadt" nennt.

Das kommt dem neuen Yoko zugute. Das Publikum rekrutiert sich zu gleichen Teilen aus Leuten aus dem Gängeviertel und alten Stammgästen. So wirkt das Ganze jedenfalls.

Aber wie heißt die neue alte Bar jetzt eigentlich? Das orangefarbene Lichtschild über dem Eingang haben die Betreiber mitgenommen, doch das "Mono" ist etwas nachlässig überklebt. Also "Yoko"? Wahrscheinlich, aber nicht sicher: Auf Facebook firmiert die Bar unter "Mono". Womöglich ist die Namensvielfalt gewollt als Protest gegen die klagewütige Yoko Ono, die ihre Namensrechte gegen die Bar durchgesetzt hat. Yoko Mono darf das Etablissement nicht mehr heißen.

Eindeutiger als der Name ist das Konzept der Bar: Man kommt nicht ins Yoko, um erlesene Drinks zu testen. Hier geht es darum, sich warmzureden.

Eine erstaunlich große Auswahl an Kurzen hilft dabei. Vom Mexikaner für 2 Euro bis zum Medronho, einem portugiesischen Obstler, für 4,50 Euro. Die Longdrinks (zwischen 6,50 und 8 Euro) sind ordentlich, und ein leckeres Kellerbier, also ein naturtrübes Fassbier (3 Euro für 0,33 l), gibt es auch.

Die Getränkekarte: ein wenig missverständlich verfasst. Zwei junge Frauen, die an diesem Abend zwei Cuba Libre bestellt haben, wundern sich, dass die Barfrau 15 Euro verlangt. "Aber auf der Karte steht doch ...? Mist, wir haben nur noch sechs Euro!" Sorry, die Damen, der Preis ist rechts vom Getränk zu finden, 2,50 Euro kostet der Capuccino, die Longdrinks sind teurer. "Aber ich kann euch einen für sechs Euro geben", lenkt die Bardame ein. So gehört sich das in linksalternativen Gastronomien: Wer mal klamm ist, bekommt Rabatt.

Yoko Yoko Typischer Drink Bier – Beck’s, Kellerbier und Löwenbräu vom Fass, 3 € für 0,33 l Preise Von 2 € für den Kurzen (2 cl) bis 18 € für eine Flasche Sekt. Longdrink zwischen 7 und 8 € Eignet sich Eignet sich Oben für das, was man in Hamburg mal "serious drinking" nannte, sprich: trinken und reden über Musik, Kunst und politische Ästhetik. Unten geht nur: durchtanzen! Adresse Adresse Valentinskamp 47 (Neustadt) www.dieyoko.de Geöffnet Bar: täglich ab 17 Uhr Club: Fr., Sa. ab 23 Uhr

Das Yoko muss sich in dieser Hinsicht mit dem benachbarten Gängeviertel messen, in dem der Getränkeverkauf vollständig auf Spendenbasis läuft. Allerdings haben die Bars dort einen Wettbewerbsvorteil: Ihre Mieten sind günstiger. Einen hohen vierstelligen Monatsbetrag zahlt das Yoko für sein neues Zuhause. Dafür gehört ein geräumiger Club im Souterrain dazu. Das neue Yoko residiert in den Räumen des ehemaligen Madhouse, einer längst geschlossenen Schicki-Discothek, in der man zwischen Spiegelkacheln tanzte.

Christoph Twickel ist Autor der ZEIT und testet die Bars der Stadt.

Ach, die narzisstischen Achtziger! Heute macht man das schlichter: Die Wände sind schwarz, der Club ist eine einzige große Tanzfläche. "Die Anlage kann richtig was", sagt Tina Hennig. Sie bucht die DJs oben in der Bar und legt an diesem Abend selbst schöne traurige Musik auf. Oben ist es voll und rauchgeschwängert, unten blinkt die Lightshow auf drei einsame Tänzer herab. "Es ist einfach noch nicht so bekannt, dass das Yoko jetzt auch ein Club ist", sagt Hennig. Ist eben nicht mehr alles wie früher im Karoviertel.