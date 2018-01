Es war das Jahr Achtzehn, und es ist das Jahr Eins. Das Jahr, in dem unsere Zeit erst wirklich beginnt. Der große Anfang. Denn natürlich können wir 1918 als einen Anfang sehen. Endlich Frieden. Endlich Freiheit. Endlich Republik. Alle dürfen wählen, zum allerersten Mal auch die Frauen. Das Parlament hat die Macht. Das Volk ist souverän. Kunst und Wissenschaft erblühen in der neuen Demokratie von Weimar. Und wie hart die Bedingungen auch sind nach dem verlorenen Krieg, unter den Bestimmungen des Versailler Vertrags und in den Wirbelstürmen der Weltwirtschaftskrisen, so wird doch das Fundament eines neuen, sozialen Staats gelegt – unseres Deutschland von heute: mit mehr Rechten für die Arbeiter und Angestellten, öffentlichem Wohnungsbau und medizinischer Versorgung für alle. Nicht zuletzt modernisieren Justizreformen die Gesellschaft und machen das Land zu einem der fortschrittlichsten Staaten Europas. All dies getragen durch viele schwierige Jahre hindurch von einer großen Koalition aus jenen Parteien, die Fürst Bismarck einst so kurzsichtig verfolgen ließ: den Sozialdemokraten, den Katholiken (Zentrum) und den mehr oder weniger demokratischen Liberalen.

