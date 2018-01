Das Jahr 2018 beginnt mit milden Temperaturen, Nieselregen und dem Vorschlag der Unesco-Sonderbotschafterin Ute-Henriette Ohoven, die deutsche Willkommenskultur zum Weltkulturerbe erklären zu lassen.

+++

Mit einiger Verspätung erreicht die #MeToo-Debatte den Literaturbetrieb. Die Vorwärtsverteidigung eines der sexuellen Belästigung bezichtigten Dramatikers, man solle es nicht übertreiben, auch Goethe sei beim Werben um seine Haushälterin nicht zimperlich gewesen, beschäftigt die Feuilletons im Januar. Ein britischer Goethe-Biograf gießt Anfang Februar Öl ins Feuer: "Christiane Vulpius wollte es doch auch."

+++

Die Installation der ersten All-Gender-Toilette im Deutschen Bundestag stößt in der Karnevalszeit auf den Widerstand der AfD-Fraktion. Ein Fototermin der links-grünen Opposition in der großzügigen Sanitäranlage setzt die bürgerlichen Parteien unter Druck. Wird die CDU als stärkste Kraft das WC nutzen oder nicht? Doch als nach Aschermittwoch bekannt wird, wie viel Geld der Einbau gekostet hat, kippt die Stimmung. "Für die gleiche Summe hätte man im Bundestag auch 3.000 Dixi-Klos aufstellen können", sagt der CEO eines Mobiltoilettenunternehmens, "und die wären alle unisex gewesen."

+++

Nachdem der Orkan Hannelore am 21. März weite Teile der Norddeutschen Tiefebene verwüstet, erscheint in der taz unter dem Titel "Selbst die Stürme klingen nicht so wie ich ..." die eindringliche Geschichte einer jungen Libanesin, die sich nach Jahren in Deutschland immer noch fremd fühlt. Was auch an den urdeutschen Namen der Wetterereignisse liege. Der Text erhält auf Facebook eine halbe Million Likes. Das Meteorologische Institut der Berliner FU, das für die Namensgebung von Hoch- und Tiefdruckgebieten zuständig ist, erklärt, jeder Mensch, der in Deutschland lebe, könne eine Patenschaft beantragen und einen Namen seiner Wahl vorschlagen. Daraufhin warnen Menschenrechtsorganisationen davor, extremen Wetterereignissen fremdländisch klingende Namen zu geben. Ein Sprecher von Pro Asyl sagt: "Ich möchte nicht wissen, wie gewisse Deutsche reagieren, wenn sie hören, Supersturm Ahmed sei mit 250 Stundenkilometern über das Land hinweggefegt."

+++

Der Versuch eines Wissenschaftlers der Technischen Universität Berlin, den Zellen des Pandaweibchens Meng Meng klonrelevantes Zellkernmaterial zu entnehmen, löst einen Handelskonflikt mit China aus. Die Chinesen kündigen Strafzölle auf deutsches Schweinefleisch an, die Europäer drohen mit verschärften Einfuhrbeschränkungen für chinesische Solarpanels. Die staatseigene Tageszeitung China Daily kommentiert: "Wenn sich die Deutschen nicht bald entschuldigen, machen wir mit ihrem Mittelstand, was sie mit unseren Pandas gemacht haben."

+++

Die Unesco beschließt, den Vorschlag der Sonderbotschafterin Ute-Henriette Ohoven, die Willkommenskultur zum Weltkulturerbe zu erklären, eingehend zu prüfen.

+++

Die Auslieferung der im Antaios-Verlag publizierten Anthologie Es lacht in dem steigenden Jahr dir der Duft aus dem Garten noch leis – Rechter Humor von Gustav Freytag bis Botho Strauß wird am 19. April per einstweiliger Verfügung gestoppt. Etliche der vertretenen Schriftsteller wollen sich darin nicht wiederfinden. Die Stefan-George-Stiftung erklärt, der Autor des zyklischen Gedichtbands Das Jahr der Seele sei womöglich rechts gewesen, aber nicht humorvoll. Auch die Süddeutsche Zeitung findet: "Rechts und Humor, das passt nicht zusammen." Am Weltlachtag Anfang Mai ruft eine breite Koalition von deutschen Liedermachern, Satirikern und Kabarettisten die Initiative "Lacht sie kaputt – Humoristen gegen Nazis" ins Leben. Doch als ein bayerischer Volksschauspieler in einer Talkshow einen Witz erzählt, der von anderen Unterzeichnern als rassistisch empfunden wird ("Geht ein Chinese in ein Scheißhaus ..."), gerät die Allianz ins Wanken.

+++

Die Deutsche Bank räumt ein, bei strategischen Entscheidungen immer öfter auf die Dienste des Supercomputers Watson von IBM zurückzugreifen. Gewerkschaften befürchten von Algorithmen angeordnete Massenentlassungen und drohen mit Streiks. Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz überrascht mit der Aussage, vernünftig programmierte Rechner seien durchaus imstande, weiche Faktoren zu berücksichtigen, "und im Zweifel humaner als Joe Kaeser von Siemens".

+++

Die vom Antaios-Verlag angestoßene Humordebatte dauert an. Die ZEIT kommt nach sorgfältiger Prüfung der einschlägigen Literatur zu dem Schluss, dass deutscher Humor nicht selten von "Neid, Misstrauen und sogar Feindseligkeit gegenüber jeder Form der Andersartigkeit" geprägt sei. "Machen wir uns nichts vor", schreibt die Wochenzeitung: "Wir sind nicht lustig." Gegen die Bestseller Achtung, fertig, losgelacht, Sagt Ulf zu Gnulf und Was ist grün und steht vor der Tür? werden in der Folge Sexismusvorwürfe laut. Der Knaur-Verlag kündigt an, das Buch 1.000 Witze zum Schlapplachen aus dem Handel zu nehmen und Ende 2018 in einer sorgfältig kommentierten "kritischen Edition" neu herauszugeben.

+++