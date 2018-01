Ein Jahr lang ist Donald Trump jetzt US-Präsident. Es war ein Jahr des Sittenverfalls, der Scham und der Empörung. Ein Jahr voller Lügen, Twittergewitter – und immer neuer Hoffnungen, Trumps Ende sei nah, durch Rücktritt oder Amtsenthebung.

Spätestens nun aber, nach einem Jahr, genügt es nicht mehr, sich an Hoffnungen zu klammern. Es wird Zeit für einen anderen Blick auf diesen Präsidenten. Nicht weil sich Trump groß ändern wird. Er dürfte der prahlende Protzer bleiben, als den ihn der Journalist Michael Wolff gerade in dem Bestseller Fire and Fury geschildert hat, ein dröhnender Narzisst mit der Aufmerksamkeitsspanne eines Fünfjährigen.

Hinter der schillernden Fassade des Weißen Irrenhauses vollzieht sich ein Wandel in den Vereinigten Staaten, den zu übersehen gefährlich wäre. Wer immer nur auf die nächste Entgleisung Trumps starrt, der begreift nicht, dass das Land in seinem Namen umgebaut wird, planvoll und durchaus erfolgreich. Von seinen Leuten und von Leuten, die ihn als populistischen Rammbock für ihre eigene Agenda nutzen.

Für Trump zählt nur seine Basis. Das immunisiert ihn gegen Kritik

Sicher, Trump hat viele seiner Wahlversprechen bislang nicht eingelöst. Er hat keine Mauer an der Grenze zu Mexiko gebaut (wiewohl ein paar Prototypen schon stehen), er hat China nicht mit Strafzöllen belegt, den Atom-Deal mit dem Iran vorerst nicht aufgekündigt, und bei der Abschaffung der Gesundheitsreform seines Vorgängers ist er krachend gescheitert. Auch auf ein dringend notwendiges Infrastrukturprogramm wartet Amerika einstweilen vergeblich.

Das alles aber heißt nicht, dass Trump nichts erreicht hätte. Sein Einreisestopp für eine Reihe muslimischer Länder ist in Kraft, wenn auch das Oberste Gericht noch über dessen Rechtmäßigkeit befinden muss. Trump hat mit seinen konservativen Verbündeten im Kongress eine gewaltige Steuerreform durchgesetzt. Die Deregulierung im Umweltschutz ist in vollem Gange, und für die zahlreichen Bundesgerichte im ganzen Land hat Trump so viele Richter ernannt wie noch kein Präsident vor ihm im ersten Amtsjahr. Da diese Richter auf Lebenszeit amtieren, könnten sie Trumps Einfluss auf Jahrzehnte sichern. Und auch der Umstand, dass die Wirtschaft gerade boomt wie lange nicht, ist nicht bloß Glück oder Zufall.

Spätestens jetzt, nach einem Jahr, muss man sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass diese Präsidentschaft 2020 nicht einfach spurlos verwehen wird wie ein amerikanischer Albtraum. Wenn sie dann überhaupt schon vorbei sein wird. Immerhin könnte Trump ja auch noch wiedergewählt werden.

Trump verändert die Vereinigten Staaten. Er verschiebt die Grenzen des Sagbaren und des Denkbaren. Er verwischt die Unterschiede zwischen Fakten und Fantasmen. Er vertieft die Spaltung zwischen Arm und Reich, Stadt und Land, "denen" und "uns". Nur: Anders als den meisten anderen Politikern ist ihm das völlig egal. Es schert ihn nicht, wenn alle Welt aufheult. Für ihn zählt nur seine Basis. Das imprägniert ihn gegen Kritik.

Trump ist ein Zerstörer, ein disruptor wie manche Start-ups aus dem Silicon Valley. Einer, der nicht aufbaut, sondern vor allem einreißt – Regeln, Traditionen, Institutionen. Ein Instinktpolitiker, der die Schwächen des Bestehenden wittert und gnadenlos bloßstellt.

Seine Entscheidung, die US-Botschaft in Israel nach Jerusalem zu verlegen, ist dafür nur das beste Beispiel. Mit einem Federstrich hat er ein Gespinst diplomatischer Lebenslügen zerrissen, die sogenannte Zweistaatenlösung für Israel und Palästina. Wie das Kind, das den König nackt nennt, hat er die Ratlosigkeit aller Beteiligten offengelegt. Ohne freilich etwas Eigenes an die Stelle des Überholten zu setzen.

So ähnlich führt er auch die Ratlosigkeit der oppositionellen Demokraten vor, die keinen Anführer gegen ihn haben, keine Vorstellung eines anderen Amerika. Zerrissen zwischen Minderheitenpolitik und Wall-Street-Nähe, zwischen Selbstzweifeln und moralischer Überheblichkeit, sind die Demokraten ohnmächtig gegen Trump. Was sie eint, einstweilen, ist der Hass auf diesen Präsidenten, der ihnen das sicher geglaubte Weiße Haus entrissen hat.

Niemand weiß, was das zweite Jahr Trump bringen wird. Nichts ist undenkbar. Das ist vielleicht das Schlimmste, was sich über diesen Mann sagen lässt. Er ist eben mehr als ein peinlicher Clown. Wer seine Präsidentschaft wie eine Fernsehserie betrachtet, hilft ihm nur. Und betrügt sich selbst.

