Warum wird in Frankreich dermaßen heftig, ja aggressiv diskutiert, nachdem die von hundert prominenten Frauen, allen voran Catherine Deneuve, unterzeichnete Erklärung in Le Monde erschienen ist? Der Text wendet sich gegen die "Kampagne der Denunziation" nach der Affäre Weinstein, er kritisiert einen Feminismus, der "den Hass auf die Männer und die Sexualität" propagiert, und er fordert das Recht auf die "Freiheit, jemandem lästig zu werden, die zur sexuellen Freiheit gehört".

Pascale Hugues ist Französin und Journalistin, sie lebt in Berlin.

Es folgten ein Sturm der Empörung und eine Flut überzogener Stellungnahmen. Besonders daneben: Eine Unterzeichnerin erklärt im Fernsehen, man "könne bei einer Vergewaltigung einen Orgasmus haben". Das Maß ist voll. Von allen Seiten hagelt es Kritik, besonders aus Deutschland. In Libération entschuldigt Catherine Deneuve sich bei allen Frauen, die schon einmal sexuelle Gewalt erfahren mussten. Die Schauspielerin kritisiert die "verbale Inkontinenz" ihrer Mitunterzeichnerin, setzt sich aber weiter für die "Freiheit" ein. "Mich stört an unserer Zeit, dass jeder meint, er habe das Recht, zu richten, zurechtzurücken, zu verurteilen. Eine Zeit, in der Anschuldigungen in den sozialen Netzwerken zu Strafe, Rücktritt und manchmal medialer Lynchjustiz führen können."

Worum geht es? Um Freiheit versus Puritanismus? Um das Spiel der Erotik versus einer konformistischen Moral? Hinter den Kulissen stoßen hier zwei karikaturenhafte Gesellschaftsmodelle hart gegeneinander. Auf der einen Seite: l’exception française, die französische Ausnahme. Ein zähes Klischee. Angeblich ist Frankreich das Land der Liebe, der Galanterie und der Verführung, ein Land wie in einem Film von Eric Rohmer. Wir Französinnen möchten uns diese Leichtigkeit bewahren, die den alltäglichen Umgang der Geschlechter in unserem Land würzt – das Kompliment, das uns für den ganzen Tag in gute Laune versetzt, der kleine Flirt mit dem Bäcker frühmorgens, die flüchtigen Blicke in der Metro. Aber immer unter der Bedingung, dass das Spiel für beide gilt, dass die Frauen genauso aktiv sind wie die Männer. Und vor allem, dass es aufhört, wenn einer der beiden nicht weiter gehen will. Wie sehr fehlt uns die Kunst des Flirts in Deutschland!

Doch in den Augen der Franzosen gibt es noch etwas Schlimmeres als Deutschland: Amerika. Dort, so stellt man sich das in Frankreich vor, wird der Umgang zwischen den Geschlechtern von der Sittenpolizei geregelt. "Ich will nicht, dass sich ein Mann in Frankreich nicht traut, mit einer Frau allein im Lift zu fahren, weil er Angst hat, dass er im 17. Stock wegen eines sexuellen Angriffs verhaftet wird", sagt ein Hörer in einer Radiosendung. Das surreale Amtsenthebungsverfahren wegen seiner außerehelichen Eskapaden, das Bill Clinton drohte, ist den Franzosen noch gut im Gedächtnis. Nein, nein, nein, wir wollen keine Überwachung der Sexualität! "Bevor man vögelt, schließt man erst mal einen Vertrag beim Notar! Was für ein Wahnsinn!", regt Catherine Millet sich auf, Autorin des Buchs Das sexuelle Leben der Catherine M., Unterzeichnerin des Appells der hundert. Heute würde ihr Manuskript sicher mit der Lupe geprüft, von Brigaden von "sensitivity readers": Im Auftrag der US-Verlage suchen sie nach sexistischen, xenophoben oder religiösen Rollenbildern, die die Gefühle der einen oder der anderen kränken könnten. Gegen solche Exzesse der Political Correctness wenden sich die hundert Frauen.

Tatsache ist jedoch, dass in Frankreich jede zweite Frau sexuell belästigt wird. Angesichts dieser Statistik kann man "die französische Ausnahme" kaum noch idealisieren. Es ist auch nicht in Ordnung, wenn man sexuelle Angriffe banalisiert, wie es die Unterzeichnerinnen der Erklärung tun: "Jemand hat sich in der Metro an Ihnen gerieben? Spielen Sie sich doch nicht zum Opfer auf! Machen Sie kein Drama daraus! Gehen Sie weiter und Schwamm drüber!" Und was tut man, wenn ein Mann seine Machtposition ausnutzt, um sein Ziel zu erreichen, und die Frau aus Angst vor den Konsequenzen nicht wagt, Nein zu sagen?

Aus dem Französischen von Elisabeth Thielicke