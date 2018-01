Bernd Hoffmann hat lange gewartet. Erst kurz vor Fristende hat er seine Kandidatur für das Präsidentenamt des Hamburger Sport-Vereins offiziell bekannt gegeben. Diese Nachricht ist für den HSV bedeutend. Da möchte einer zurück auf die große Bühne, der schon einmal dort war und der – das muss man ganz wertneutral sagen – erfolgreicher gearbeitet hat als all die Männer, die nach ihm kamen. Hoffmann war zwischen 2003 und 2011 Chef des Vorstands. In diesen Jahren erreichte er Umsatzrekorde, und seine Mannschaft qualifizierte sich gleich mehrmals für den europäischen Wettbewerb.

Wenn dieser Bernd Hoffmann zurückkehren sollte, fände er allerdings einen völlig anders strukturierten Verein vor: Die Profifußball-Abteilung ist eine Aktiengesellschaft, die vom Geld des Mäzens Klaus-Michael Kühne abhängig ist. Der diktiert Bedingungen und greift ins operative Geschäft ein.

Was die Kandidatur von Bernd Hoffmann so spannend macht: Er will das Kräfteverhältnis im Verein, so weit es geht, zurückdrehen. Die Möglichkeiten dazu sind da. Hoffmann kandidiert für den Vorsitz des HSV e. V., in dem die Breiten- und Amateursportler vertreten sind. Dieser HSV e. V. besitzt mehr als drei Viertel der Anteile an der HSV Fußball AG, der Profifußball-Abteilung. Die klaren Mehrheitsverhältnisse will Hoffmann stärker ausspielen als der derzeitige Vereinspräsident Jens Meier. Zum Beispiel bei der Berufung der Aufsichtsräte, des wichtigsten Kontrollgremiums der AG. Meier hatte da zuletzt einige Kompromisse mit Mäzen Klaus-Michael Kühne gemacht, die vielen nicht gefielen.

Meier wird von großen Teilen der Mitglieder zwar gemocht. Der 51-Jährige, der im Hauptberuf Chef der Hamburg Port Authority ist, steht aber wegen seines öffentlichkeitswirksamen Ehrenamts unter Beobachtung der Politik. Wirtschaftssenator Frank Horch hat ihm sogar untersagt, den Vorsitz des HSV-Aufsichtsrates zu übernehmen, dem er als Präsident des e. V. automatisch angehört. Meier wirkt in dieser Konstellation nicht stark genug, um die Interessen des Mehrheitsgesellschafters HSV e. V. durchzusetzen.

Hoffmann gegen Meier – am 18. Februar wird es zum entscheidenden Duell kommen. Die Mitglieder des HSV werden an diesem Tag bestimmen, welchem Mann sie zutrauen, die Zukunft des HSV besser (oder sollte man sagen: weniger schlecht?) zu gestalten.

Egal wer am Ende gewinnt, schon jetzt ist klar, dass sich dieser Mann gleich nach der Wahl um einen entscheidenden Strukturfehler kümmern muss. Dabei geht es um Folgendes: Momentan sind 23,8 Prozent der AG-Anteile verkauft, in großen Teilen an Klaus-Michael Kühne. Die neuralgische Grenze von 24,9 Prozent ist fast erreicht – neuralgisch deshalb, weil nur so sichergestellt ist, dass die Mitglieder des e. V. maßgeblichen Einfluss auf die Zukunft der Fußballabteilung nehmen können. Für jegliche Beschlüsse ist eine Dreiviertelmehrheit nötig.

In der Vereinssatzung ist festgehalten, dass die Grenze von 24,9 Prozent nicht überschritten werden darf. In der Satzung der AG allerdings nicht. Dort steht, dass ein Verkauf von Anteilen bis zu 33,3 Prozent möglich ist.

Bernd Hoffmann hat bereits vor Jahren auf diesen "Webfehler" hingewiesen. Und die Mitglieder des Vereins fürchten nun, dass die Profifußball-Abteilung von dieser Möglichkeit Gebrauch macht (schließlich leidet sie unter chronischem Geldmangel). Die Sorge ist so groß, dass der Machtkampf bei der Mitgliederversammlung auf offener Bühne ausgetragen wird. Nach Informationen der ZEIT hat Ehrenmitglied Klaus Meetz einen Antrag gestellt, wonach das Präsidium "unverzüglich einen geeigneten Beschluss" herbeiführen möge, um den Erhalt von mindestens 75,01 Prozent verbindlich sicherzustellen. "Die jetzige Satzung des HSV e. V. ist die Grundlage zur Bildung krimineller Vereinigungen zwecks Ausplünderung des Vereins, vor allem aber zwecks Ausplünderung der HSV Fußball AG", sagt der 71-Jährige.

Rechtlich ist die Anpassung der AG-Satzung kein Problem. Die Frage ist nur, ob die Mitglieder die womöglich letzte Gelegenheit nutzen, um von ihren Rechten Gebrauch zu machen. Sonst könnten bald andere Fakten schaffen.