Der Richter hat sein Urteil schon eine halbe Stunde lang begründet, da zeigt sich erstmals eine emotionale Regung im Gesicht des Angeklagten. Kristian G., der bis dahin die meiste Zeit wie unbeteiligt geradeaus starrte, schüttelt den Kopf. G. sieht dabei nicht fassungslos aus oder erschüttert darüber, dass er lebenslang wegen Mordes ins Gefängnis soll. Kristian G. wirkt gereizt.

Es ist das erste Mal an diesem Tag, dass sich jene Eigenschaft andeutet, die in das Drama geführt haben soll: die Neigung zu Selbstgerechtigkeit und Aggression.

Im Gerichtssaal zeigte sich Kristian G. weitgehend verschlossen, sagte kaum ein Wort. Der Vorsitzende Richter zeichnet in seinem Urteil das Charakterbild eines Mannes, der rote Linien zieht und es nicht erträgt, wenn jemand sie überschreitet. Eines Mannes, der den 51-jährigen Frank K. einfach ersticht, als dieser eine solche Linie übertritt.

Es ist ein irritierender Prozess, der da in Lüneburg zu Ende gegangen ist, ein Prozess, der Einblicke gibt in die Abgründe eines deutschen Mittelschichtsidylls, in den Hass, der hinter den sauber verputzten Fassaden schlummert. Im Zentrum dieses Prozesses steht die Frage: Warum wurde Kristian G., ein bis dahin unbescholtener Bürger, zum Mörder?

Der Streit, um den es hier geht, spielt sich ab im Lüneburger Neubaugebiet Rosengarten, im beschaulichen Stadtteil Oedeme. 750 Familien haben sich hier hübsche Vorgärten angelegt, haben Blumen angepflanzt und lackierte Gartenzäune aufgestellt. So auch die beiden Protagonisten des Streits, Kristian G. und Frank K. In diesem Idyll haben sich die beiden gegenseitig das Leben zur Hölle gemacht.

Die beiden Männer wohnen nur rund 500 Meter voneinander entfernt und könnten doch unterschiedlicher kaum sein. Kristian G., ledig, gelernter Drucker, ist ein unscheinbarer, fahler Mann. Trotz seiner 42 Jahre wohnt er bei seinen Eltern. G. macht Gelegenheitsjobs. Seit seine Mutter schwer krank ist, trägt er an ihrer Stelle die Lünepost aus, ein Anzeigenblättchen, immer mittwochs und samstags. G. ist derart unauffällig, dass er selbst auf der Anklagebank nicht wirkt wie die Hauptfigur dieses Prozesses, sondern eher wie ein in die Jahre gekommener Praktikant.

G.s Opfer Frank K. hingegen war offenbar ein selbstbewusster, durchtrainierter Mann, 1,88 Meter groß, 90 Kilogramm schwer. "Er war kein Milchbubi", sagt einer seiner Söhne vor Gericht. K. führte einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb, mit seinen beiden erwachsenen Söhnen und seiner Frau wohnte er in einem stattlichen Haus.

Frank K. ist ein Mann, der sich nichts gefallen lassen will – und der sich, so fühlt es sich für ihn offenbar an, gerade von Kristian G. allerhand gefallen lassen muss.