Seit mehreren Tagen demonstrieren Tausende junge Tunesier gegen ihre Regierung. Sie fragen: "Worauf warten wir noch?", fordern soziale Reformen und mehr Unterstützung für Arbeitslose, Arme und abgehängte Provinzen. Seit dem Umsturz des Regimes im Jahr 2011 ist es für viele Tunesier noch schwieriger geworden zu überleben. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei über 35 Prozent, die Preise steigen (innerhalb eines Jahres sind viele Lebensmittel um acht Prozent teurer geworden, einige Dinge des täglichen Bedarfs wie etwa Pflegeprodukte sogar um 26 Prozent), die Inflationsrate von 6,4 Prozent drückt auf die Kaufkraft, und knapp 8.000 junge Tunesier haben im Jahr 2017 versucht, das Mittelmeer in Booten zu überqueren. Das ist sehr viel für ein Land mit nur elf Millionen Einwohnern.

Auslöser der jüngsten Proteste, die auch von den einflussreichen Gewerkschaften des Landes getragen werden, ist eine Finanz- und Wirtschaftsreform der tunesischen Regierung, die alle großen Parteien vereint. Wesentlicher Bestandteil der Reform ist die Erhöhung der Mehrwertsteuer um einen Prozentpunkt seit Jahresanfang und die schrittweise Abschaffung der Subventionen für Grundnahrungsmittel wie Tee, Kaffee oder Kaffeeersatz. Außerdem wurden Privatisierungen und die Reglementierung des informellen Wirtschaftssektors angekündigt. Will heißen: Mit Waren handeln und Dienstleistungen anbieten soll in Zukunft strikteren Gesetzen unterliegen. Schnell mal ein paar Kilo Fisch fangen und mit einem kleinen Gewinn weiterverkaufen, wird dann deutlich schwieriger. Auch die Tourismusbranche leidet, seitdem Besucher nach mehreren Terroranschlägen Tunesien meiden. Auf den Straßen finden sich aber auch viele gut ausgebildete junge Tunesier. Hochschulabsolventen finden keine Jobs, weil die Wirtschaft des Landes schwächelt und die Investitionen ausbleiben.

Der finanzielle Druck auf die Regierung in Tunis ist hoch. Sie ist von ausländischen Geldgebern abhängig. Der Internationale Währungsfond (IWF) fordert schon seit Jahren die nun angestoßenen Reformen und hat die Vergabe von Krediten an Bedingungen geknüpft: Senkung der Staatsverschuldung, Verkleinerung des Beamtenapparates und eine weitestgehende Liberalisierung des Arbeitsmarktes. Auch Entwicklungsgelder und Kredite aus der EU sind an ähnliche Konditionen gebunden. Während sich das alte Regime als korruptes Familienunternehmen einen Namen gemacht und sich nicht wirklich um diese internationalen Spielregeln gekümmert hat, nimmt die demokratisch gewählte große Koalition aus Säkularisten, Sozialdemokraten, Zentristen, Konservativen und der islamischen Ennahda-Partei die Bedingungen der Geldgeber ernst – doch laut Demonstranten ohne Rücksicht auf die eigene Bevölkerung. Der Diktator Zine el Abidine Ben Ali plünderte zwar den Staatshaushalt, er ließ aber ab und zu ein paar Krümel davon an die Bevölkerung verteilen. Um sie ruhigzustellen. Das kann sich die neue Regierung nicht mehr leisten.

Für die meisten Tunesier ist heute der Protest die einzige Möglichkeit, sich in ihrem unmittelbaren Umfeld Gehör zu verschaffen. Seit dem Umsturz gab es keine Lokal- oder Regionalwahlen. Die tunesische Zentralregierung zeigte sich von den Unruhen überrascht, da die Reformen "einstimmig im Parlament beschlossen wurden". Nach mehreren Tagen des Protests kündigte Sozialminister Mohamed Trabelsi an, die bescheidenen Sozialausgaben für arme Familien mit Kindern um 20 Prozent zu erhöhen. Ein Paket zur Stärkung der sozialen Teilhabe, das umgerechnet 23,5 Millionen Euro kosten soll, werde er auf den Weg bringen. Die Regierung behauptet, dass dieser Plan schon seit längerer Zeit in der Schublade liege. Die meisten Demonstranten sind aber überzeugt, dass es vor allem ihr Widerstand gewesen sei, der diese (zunächst nur angekündigte) Kurskorrektur bewirkt habe. Die Jugend Tunesiens wird wohl weiter auf diesen Effekt setzen.

Eigentlich ist der Protest in den vergangenen sieben Jahren nie so richtig abgeebbt. Und das ausgerechnet in Tunesien, wo die arabischen Revolutionen 2011 ihren Anfang nahmen und – anders als in Ägypten, dem Jemen oder in Syrien – in einen Demokratisierungsprozess mündeten. Seitdem haben die Tunesier Erfahrungen gesammelt und Selbstbewusstsein getankt. Sie wissen, dass sie etwas bewegen können. Denn trotz vieler Festnahmen, Drangsalierungen und der Sehnsucht einiger Politiker nach den guten alten, ruhigen Zeiten: In Tunesien gilt die Meinungs- und Versammlungsfreiheit.