Der Rebell ist jetzt ganz oben angekommen, dort, wo ihm die Parteiheiligen über die Schulter schauen. In seinem Büro im zweiten Stock des Willy-Brandt-Hauses klingelt pausenlos das Telefon, Journalisten, Genossen, Sympathisanten – alle wollen etwas von ihm, dem Kopf der No-Groko-Kampagne. Also ist Kevin Kühnert unters Dach der SPD-Zentrale geflüchtet, sitzt direkt unter einem emblematischen Foto, auf dem Willy Brandt, Helmut Schmidt und Herbert Wehner zusammenglucken, und scrollt auf seinem Smartphone durch 600 ungelesene Mails. Im Minutentakt treffen neue ein. Durchziehen, weitermachen, richtig so! – das ist der Tenor der Stimmen, die Kühnert, wie er sagt, aus der ganzen Breite der Partei erreichen. Der Ungehorsam gegen die Führung, der Widerstand gegen die Pläne des Partei-Establishments und die Subversion gehören zum Jobprofil eines Juso-Vorsitzenden. Genau wie das ehrenvolle Scheitern nach großem Kampf. Als Kühnert das hört, lächelt er süffisant und sagt: "Dieses Mal nicht."

