Was die Indianer erzählen. Welche Träume Menschen mit dem Namen Chang über die Jahrhunderte aufgezeichnet haben. Reisenotizen während einer Fahrt auf dem Colorado im Jahre 1869, gegengeschnitten zu Fragmenten aus Kirchenliedern. Der Stein in den Mythen, die man sich im Reich der Azteken erzählte oder im klassischen Griechenland, oder wie er in der Folklore von Wales auftaucht. Kleine Sentenzen zur Farbe Blau.

Will man beschreiben, welcher Art die Texte dieses unvergleichlichen Autors Eliot Weinberger sind, gerät man leicht ins Stottern. Man zeigt vielleicht hilflos auf dieses oder jenes Kapitel. Besser wäre es, man zitierte ein paar Zeilen. Zum Beispiel die dort aufgeführten Laute von Vögeln: Keeea. Riroriro. Riiiiiiro riro rioro riro. Whio who whio who. Oder die Namen der Vögel: Hiwaiwaka, Tirairaka, Tiwakawaka. Titakataka. Pipiwharauroa! Buchstabenfolgen, die im Kopf des Lesers zu Soundkaskaden werden.

Man kann auch eines der verblüffenden Bilder anbringen, mit denen Weinberger einen Vogel einzufangen weiß: "Sein Name ist der einer dünnen Wolke, die sich über den Himmel erstreckt", heißt es vom Pipiwharauroa, dem Bronzekuckuck. "Er hält einen Kiesel im Schnabel, um seinen Durst zu stillen, auf dem Flug von Indonesien. Whitti whitti ora ruft er aus, 'sicher, sicher an Land, am Leben'."

Empfohlenes Lesetempo: Adagio. Beste Lesehaltung: weitäugig. Ist es zu glauben, dass im Gefieder der Vögel 90 Schattierungen von Rot zu finden sind? Ist es die Möglichkeit, dass das Leben so ist? So fremd, so wundersam und eigentümlich? Das Lachen, das die Lektüre dieser Texte im Leser auslösen kann, ist im besten Falle eines der Art, die ein buddhistischer Weiser explosionsartig von sich gibt, als Anerkennung der Durchgeknalltheit dieser Welt: "Die Lushei, Nachbarn der Mara, glauben, Erdbeben würden von den Menschen ausgelöst, die in der niederen Welt lebten und sehen wollten, ob da oben noch jemand am Leben sei. Bei einem Erdbeben laufen die Lushei aus ihren Häusern und rufen: ›Am Leben! Am Leben!‹, damit die da unten Bescheid wissen und mit dem Gerüttel aufhören."

Die Texte wirbeln also mit Wusch durch die Jahrhunderte und über den Globus, streifen durch die Kulturen, sie fügen sich aneinander und übereinander und ergeben, wie in einem Kaleidoskop aus Sentenzen, Lauten, Beobachtungen, verblüffende Bilder, die fortwährend neu geschüttelt werden, kurz aufleuchten in einem Absatz, schon wieder weg sind. Der nächste Absatz.

Über die Geistervögel, die dem Band den Namen gaben: "Im Sturm, die Klippen entlang, hocken sie, schweben, stürzen gekrümmt: die Vögel und rufen ihren eigenen Namen ..."

Es ist das Verfahren eines Dichters, aus dem diese Prosa entsteht. Weinberger kuratiert Textfundstücke zu Sprachkunstwerken. Und dieses Buch versammelt selbst Texte, die aus verschiedenen Jahren und Quellen stammen, aus Zeitschriften oder Katalogen zu Kunstausstellungen. Vogelgeister führt den Essay An Elemental Thing fort, der 2007 in Weinbergers Heimatverlag New Directions herauskam und auf Deutsch unter dem Titel Das Wesentliche 2008 bei Berenberg erschien. Tatsächlich ist dieser Band das Werk zweier Poeten, die Übersetzerin Beatrice Faßbender gibt für Weinberger eine Wort-Partnerin ab, die seinen Ton perfekt aufnimmt und ins Deutsche überträgt. Wer könnte das mehr schätzen als Weinberger, der selbst ein gefeierter Übersetzer ist, etwa von Octavio Paz oder der Poesie von Bei Dao, seine Übertragung der Prosa von Jorge Luis Borges gewann den National Book Critics Circle Award.

Anmerkung der Übersetzerin Faßbender zu ihrer Übertragung des Namens des sky-blue chatterer – der heiße im Deutschen korrekt "Brasilianischer Seidenschwanz", in ihrem Text aber "Himmelblauer Schwätzer", damit das Plaudernplappernschwätzen auch eingefangen und für die deutschen Leser gerettet werde.

Weinberger schöpft aus einem großen Fundus. Er ist Herausgeber einer Buchreihe mit Klassikern der indischen und der chinesischen Literatur, Mexiko hat ihm die Auszeichnung "Order of the Aztec Eagle" für seine Verdienste für die spanische Literatur verliehen. Von seiner Heimat New York aus bricht er auf zu weiten Reisen und trägt Eindrücke, Textproben, Bilder zurück zu seinem Schreibtisch an der Ostküste. Globalisierung wird hier einmal nicht ökonomisch, sondern kulturell verstanden. Weinberger ist allerdings auch einer, der als Kolumnist für die London Review of Books das politische Zeitgeschehen festnagelt, seine Reportage über die Nominierung des Präsidentschaftskandidaten Trump auf dem Parteitag der Republikaner gehört zum Schärfsten, was zu diesem Thema geschrieben wurde. Gerade weil Weinberger auch in diesen politischen Texten eine Art hat, sich als Autor zurückzunehmen, hinter seinen dicht gesteckten Beobachtungen.

Zum Einsatz kommt ein Verfahren von Bricolage, wie es der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss benannt hat – Weinberger knüpft menschheitsgeschichtlich an die Ära der Jäger und Sammler an und assembliert wie versuchsweise seine Fundstücke. Es entsteht ein Hallraum von Stimmen, ohne dass es in der Polyfonie eine gäbe, die den Ton angibt. Das ist ein Narrativ, das sich gelassen gegen die allgegenwärtigen Beschwörungen eines angeblich nationalen Kulturguts stellt. Weinberger setzt Weite gegen Enge und gegen den Todernst der Eiferer ein kostbares Lesevergnügen.