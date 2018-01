Tiefe Einsichten hören die Briten vom spirituellen Leiter ihrer anglikanischen Staatskirche meist nur in Zusammenhang mit einem Unglück. So war es auch vergangenen Monat, als Justin Welby zu einem katastrophalen Missgeschick im eigenen Haus Stellung nehmen musste. "Kein menschliches Wesen ist vollkommen gut oder schlecht", teilte der Erzbischof von Canterbury mit. "Bischof Bell war in vielerlei Hinsicht ein Held. Gleichzeitig wird ihm schlimme Lasterhaftigkeit vorgeworfen." Und weiter: "Wie auch immer man über die Anschuldigungen denkt, man sollte die ganze Person und das ganze Leben im Auge haben."

Der "erhebliche Schatten" des Missbrauchsverdachts, wie Welby es ausdrückt, bleibt also auch im neuen Jahr über George Bell (1883–1958) hängen. Dabei zeigt ein 150 Seiten langer, im Dezember veröffentlichter Bericht, dass vieles für Bells Unschuld spricht. Wie Aufklärungseifer und die gut gemeinte Solidarität mit echten oder vermeintlichen Opfern Skepsis und Wahrhaftigkeit übertrumpfen konnten und warum der Erzbischof dies jetzt mit theologischen Binsenweisheiten zu bemänteln versucht – das sagt viel aus über den Zustand der englischen Gesellschaft und ihrer unaufhaltsam schrumpfenden Staatskirche.

George Bell war, bevor die Missbrauchsvorwürfe laut wurden, in Großbritannien ein Held. Er engagierte sich für die Ökumene, zählte die späteren Gründungsväter Indiens, Gandhi und Nehru, zu seinen Freunden, knüpfte Kontakte zu wichtigen Katholikenführern, unter anderem dem späteren Papst Paul VI. Mit Dietrich Bonhoeffer verband ihn eine enge Freundschaft; Bell unterstützte die deutschen Protestanten in ihrem Kampf gegen die Übernahme durch die Nazis, Bonhoeffer wurde sein wichtigster Informant. Den verfolgten Christen der Bekennenden Kirche bot der Kirchenmann ebenso Zuflucht wie jüdischen Flüchtlingen aus Nazi-Deutschland.

Im Krieg erlebte der langjährige Bischof von Chichester in Südengland bittere Anfeindungen, als er 1944 im Oberhaus seine Stimme gegen das Flächenbombardement deutscher Städte erhob: Großbritannien dürfe die Barbarei der Nazis nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Die unpopuläre Intervention kostete Bell den Job als Erzbischof von Canterbury, für den er prädestiniert schien. Zu Weihnachten 1945 wandte sich der anglikanische Kirchenmann via BBC mahnend an Deutsche und Briten gleichermaßen: "Ohne Reue und ohne Vergebung gibt es keinen Neuanfang." Bis zu seinem Tod 1958 setzte er sich von Chichester aus für internationale Aussöhnung ein und warnte vor den Folgen des Kalten Krieges.

Der berühmte Hitler-Biograf Ian Kershaw hält Bell für "den bedeutendsten englischen Kleriker des 20. Jahrhunderts". Lange nach seinem Tod benannte die Church of England Schulgebäude und Studienzentren nach ihm, seit knapp zehn Jahren gibt es zu seinen Ehren einen eigenen Gebetstag (3. Oktober) – ein Akt öffentlicher Anerkennung, der einer katholischen Seligsprechung nahekommt.

War dieser fromme, hart arbeitende, allseits anerkannte Mann auch ein pädophiler Verbrecher? Den schrecklichen Verdacht machte Bells Nachfolger als Bischof von Chichester, Martin Warner, vor gut zwei Jahren öffentlich, mehr noch: Er ließ durch eine öffentliche Entschuldigung und Ausgleichszahlung an eine Beschwerdeführerin – bekannt nur unter dem Pseudonym Carol – kaum einen Zweifel an der Schuld des illustren Vorgängers. Das George-Bell-Gemeindehaus, erst 2008 vom damaligen Erzbischof eingeweiht, wurde umbenannt, ein Porträt des einstigen Namensgebers abgehängt; die Universität schloss ein Forschungszentrum, das dem Bischof gewidmet war; die Besucherbroschüre der schlanken gotischen Kathedrale von Chichester wurde umgeschrieben.

"Stalinoid" nennt der Journalist Peter Hitchens diese Vorgänge. Kaum war der erste Schock überwunden, da meldeten sich prominente Publizisten wie Hitchens, Akademiker und Oberhaus-Parlamentarier zu Wort: Das Verfahren sei zu undurchsichtig, weder noch lebende Zeitzeugen noch Bells in Chichester lebender Biograf Andrew Chandler seien befragt, auch die privaten Unterlagen des Bischofs nicht herangezogen worden. Dennoch behauptete ein mit dem Fall nur unzulänglich vertrauter Bischof im Oberhaus fälschlicherweise, die Anschuldigungen seien "so weit wie möglich untersucht" worden.