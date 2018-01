Wer in diesen Tagen einen Parteitag abhält, wie am kommenden Wochenende die Grünen, sollte sich warm anziehen. Denn das Parteiensystem ist im Umbruch – man könnte mit ein wenig Freude an der Dramatik auch sagen: Es kollabiert. Die alles und alle in sich aufnehmende Ära Merkel geht erkennbar zu Ende, die CDU würde darum gern wieder ein bisschen mehr rechts sein, ohne genau zu wissen, wie das gehen soll; die FDP tastet sich, zögerlich noch, auf nationalliberales Terrain vor; die SPD ist dabei, ihren Status als Volkspartei vollends einzubüßen, und hat jedwede Richtungsgewissheit verloren; die Linkspartei ist zutiefst gespalten, manche wollen die Partei in eine imaginäre linke Sammlungsbewegung überführen; selbst die AfD verhält sich ganz anders als erwartet, denn statt sich nach ihrem Einzug in den Bundestag zu normalisieren, rückt sie auf etwas chaotische Weise noch weiter nach rechts.

