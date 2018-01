Wieder einer weg. Nach der nächsten Pleite, diesmal gegen den Tabellenletzten 1. FC Köln, feuerte der HSV seinen Trainer Markus Gisdol. Einen Tag später präsentierte er den neuen Mann, der zum – ja wievielten Mal eigentlich? – den Verein vor dem Abstieg retten soll. Bernd Hollerbach heißt er. Wegen seiner ruppigen Spielweise trug er als Spieler den Spitznamen Axt.

Ist das eine gute Nachricht für den Verein? Nun ja, soll man jetzt sagen: Schlechter kann es gar nicht werden, wo es doch jedes Jahr schlechter geworden ist? Also anders: Die Nachricht ist eigentlich eine Nicht-Nachricht. Denn keiner der unzähligen Trainer in den vergangenen Jahren war in der Lage, der Mannschaft beizubringen, wie sie in der Bundesliga wenigstens einigermaßen respektabel auftritt. Es gab mal ein paar vernünftige Ansätze, und dann ging das Gegurke von Neuem los. Warum sollte ausgerechnet der vergleichsweise unerfahrene Bernd Hollerbach daran etwas ändern können?

Und selbst wenn er es – wie Mirko Slomka, Bruno Labbadia und Markus Gisdol – schaffen sollte, die Klasse zu halten, heißt das nicht, dass sich die HSV-Fans freuen können. Ein neuer Trainer beim HSV schafft es selten, die Mannschaft länger als eine Spielzeit so zu motivieren, dass sie besser spielt, als sie eigentlich ist. Denn der Kader ist, so hart das auch klingt, nicht besser als der derzeitige Tabellenrang, er gehört zu den schlechtesten drei der Bundesliga.

Im Tor gibt es keine Konstanz, die neue Nummer eins, Julian Pollersbeck, ist talentiert, aber völlig unerfahren und bräuchte eine starke Innenverteidigung, um sich langsam an das Niveau der Bundesliga zu gewöhnen. Die Innenverteidigung ist allerdings eine der fehleranfälligsten der Liga. Im Mittelfeld ist nur der ehemalige Junioren-Nationalspieler Gideon Jung ab und an ein Lichtblick. Im Sturm ruhen alle Hoffnungen auf dem gerade erst 18 Jahre alt gewordenen Jann-Fiete Arp (auf einem Teenager!). Alle anderen sind harmlos bis extrem harmlos vor dem gegnerischen Tor.

Gibt es also gar keine Hoffnung?

Doch. Allerdings braucht es dafür Geduld. Der HSV hat in den Nachwuchsabteilungen auf nahezu allen Positionen Spieler, die in den nächsten fünf Jahren zu Leistungsträgern in der ersten Mannschaft heranwachsen können. Sie sind der Grund, auf den der Verein bauen kann. Diese Chance darf der HSV, der schon so viele hoffnungsvolle Talente zu früh verkauft hat, nicht vermasseln. Er muss das Drama um das Bundesligateam aushalten. Er muss die Spieler langsam heranführen, ihnen Zeit geben, ihnen zugestehen, dass sie Fehler machen dürfen. Notfalls eben in der zweiten Liga.

In diesem Sinn ist ein vermeintlicher Randaspekt der Hollerbach-Verpflichtung die interessanteste Neuerung: Einer seiner Co-Trainer wird Matthias Kreutzer sein, der bislang im Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet hat. Damit zeigt der Verein, dass sich Leistung im Jugendbereich lohnt und der Aufstieg in die erste Mannschaft möglich ist. Wenigstens etwas in diesen trostlosen Zeiten.