Heute Morgen habe ich hier etwas ganz Imposantes gesehen", berichtet die Büroangestellte Hedwig Brosterhues am 28. Januar 1918 in einem Brief aus Hamburg an ihren Freund, der Soldat an der Front ist. "Vor ungefähr einer Stunde kommt mein Chef ganz atemlos an die Tür und sagt: 'Sehen Sie mal dort unten die streikenden Arbeiter.' Wir natürlich gleich ans Fenster. Da zog eine riesig lange Reihe von Arbeitern und Arbeiterinnen durch die Mönckebergstraße anscheinend nach dem Gewerkschaftshaus (...) Ich kann Dir sagen, als ich das sah, diesen Zug ernster Arbeiter und Frauen, so still und geschlossen durch die Straßen ziehen, da ging es mir ordentlich wie ein Jubel durch und durch."

