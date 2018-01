Exzellente Darsteller sehen. Eine mäßige Inszenierung ertragen. Erstaunlich, dass beides zugleich geht.

Größtes Problem: In einem Stück, das Michael Kohlhaas heißt, muss Michael Kohlhaas drin sein. Und zwar in der Weise, dass auch der Literaturlaie mitkommt, der die gleichnamige Kleist-Novelle nicht gelesen hat. Nun kann man sagen, so einen klassischen Stoff, den nimmt man als deutscher Kulturbürger doch osmotisch auf, so wie man den Faust-Plot kennt oder die Zauberberg- Story.

Aber Publikumsstichproben ergeben: ist nicht so. Auch ältere Semester kriegen nicht unbedingt auf die Reihe, wer dieser Michael Kohlhaas ist. Was es mit den Pferden auf sich hat. Was dieser Junker namens Wenzel von Tronka soll. Und warum sich dieser Kohlhaas so furchtbar aufregt, dass am Ende ein ganzer Landstrich brennt.

Zur Erinnerung: Der Rosshändler Kohlhaas lässt einem Adligen, durch dessen Gebiet er reisen will, zwei Pferde und einen Knecht als Pfand zurück. Die Pferde erhält er später wieder zurück, allerdings ausgemergelt und quasi wertlos. Der Knecht wurde übel misshandelt. Kohlhaas verlangt eine Wiedergutmachung, wird verhöhnt; seine Frau macht einen Bittbesuch beim Landesherrn und kommt dabei ums Leben. So wird aus dem braven Untertan ein Derwisch der Rache. Kleist nennt ihn einen der "rechtschaffensten und zugleich entsetzlichsten Menschen seiner Zeit".

Wer das nicht parat hat, der kapiert nicht, wer diese drei Brüder sind, Dustin, Gerd und Adrian Kohlhaas. Das erste Drittel des Stücks zeigt sie als Knallchargen der Betriebswirtschaft. Sie sitzen in ihrem Büro, trinken Kaffee und nehmen Lieferaufträge für ein nicht näher erklärtes Exportgeschäft entgegen.

Rund 30 Minuten sieht man Thomas Niehaus, Jörg Pohl und Paul Schröder bei dieser Arbeitsroutine zu, die eigentlich ein pantomimisches Theater der Gängeleien und Schikanen ist. Da wird ein Fahrrad demontiert und ein Bürostuhl zweckentfremdet. Eine Küche geht in Flammen auf, bestellte Pizza verwandelt sich in einen Lollipop.

Das Ganze ist surrealer Klamauk, mit perfektem Timing gespielt. Die Darsteller ulken sich sprach- und tonlos durch ein Potpourri aus Schrullen und Patzern, bis sie ein Fax erreicht: "Zwangsversteigerung".

Warum der Laden abgewickelt wird, ist unklar, so wie Spielzeit und -ort generell undeutlich bleiben. Soll das eine Firma der Post-Wende-Zeit sein? Was wird dort hergestellt? Man sieht nur Kartons, von den drei Männern mit viel Aufwand versandfertig gemacht.