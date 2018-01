Man verliert sich schnell in den Tiefen unterhalb des Burggartens, zwischen scheinbar endlosen Drehwänden, in denen sich Buchrücken an Buchrücken reiht, 21 Regalkilometer lang, bis zu 14 Meter unter der Erdoberfläche. Hat die ganze Sammelwut ein Ende, hört sie irgendwo auf? "Rechts gehen, immer rechts, irgendwann kommt man schon an einen Ausgang": Der Lösungsalgorithmus für Irrgärten, so verrät es ein Bibliotheksmitarbeiter, er funktioniere im Notfall auch im Bücherspeicher der Österreichischen Nationalbibliothek unterhalb der Neuen Burg.

Weit über drei Millionen Druckwerke lagern hier, und das ist nur der jüngere, kleinere Teil all dessen, was die Nationalbibliothek in ihren labyrinthischen Korridoren, verborgenen Lagern und stolz zur Schau gestellten Prachträumen hortet.

650 Jahre alt ist jenes Schriftwerk, das heute als Gründungscodex der Bibliothek gilt. Diese Sammlung ist die größte des Landes und eine der bedeutendsten Bucharchive der Welt. Noch mehr aber war und ist die Nationalbibliothek ein Abbild von Machtstrukturen und gesellschaftlichen Umbrüchen, ein Räderwerk der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, in dem sich die Geschichte Österreichs, sein Selbst- und Fremdbild fortschreiben. Auch in der Gegenwart: Welchen Platz hat eine Instanz, deren Kerngeschäft Information auf bedrucktem Papier war, in der digitalen Ära?

Der verlassene Eindruck täuscht, den die gewundenen Flure mit den knarzenden Holzdielen einige Stockwerke über dem Benutzertrakt in der Neuen Burg geben. Hinter einer weiß getünchten Tür werden acht mannshohe Scanmaschinen zeitgleich bedient, kein Gerät gleicht dem anderen. Behutsam scannen die Mitarbeiter im Digitalisierungszentrum händisch von antiken Papyri bis zu mittelalterlichen Inkunabeln all jenes ein, was zu wertvoll und zu fragil ist, um in einen Scanroboter gelegt zu werden.

Das Labyrinth hinter den heute über die ganze Wiener Innenstadt verstreuten Residenzen der Nationalbibliothek schluckt seit ihren Anfängen Objekte ohne Unterlass. In der Zweiten Republik, so will es das Gesetz, wird vom Groschenroman bis zur Dissertation jede Publikation archiviert, die in Österreich erscheint. Schon im Mittelalter verleibt sich fast jeder habsburgische Herrscher Bibliotheken aus dem Familienkreis ein, erwirbt Bestände aus dem weitverzweigten Reich – und beschränkt sich dabei nicht nur auf Bücher. In den vier Museen und acht Sammlungen – noch in diesem Jahr wird das Haus der Geschichte dazu kommen – finden sich Globen und Atlanten, Notenblätter und Schuhplattler auf Schwarz-Weiß-Fotos, höfische Porträtkameen und ganze Schriftstellernachlässe.

Zugleich wächst die virtuelle Bibliothek. "Das tun wir auch in Verantwortung für spätere Generationen", sagt Johanna Rachinger. 2001 übernahm die Oberösterreicherin die Direktion der Nationalbibliothek und erklärte die Digitalisierung sogleich zum Programm. Im digitalen Zeitungslesesaal können bereits mehr als 17 Millionen Seiten historischer Zeitungen aufgerufen werden. Das Großprojekt Austrian Books Online, bei dem der 600.000 Titel umfassende urheberrechtsfreie Bestand eingescannt wird, soll noch in diesem Sommer abgeschlossen sein.

Doch längst geht das Archivieren weiter: Heute sammelt die Nationalbibliothek auch E-Books und digital erscheinende Medien, ja sogar das ganze Internet, das sich hinter der Domain ".at" ausbreitet. "Wenn Historiker in 100 Jahren erspüren wollen, wie das Land im Jahr 2018 getickt hat, dann kann man ja das Internet nicht außer Acht lassen", sagt Rachinger.

Die Theaterwissenschaftlerin, groß gewachsen und resolut, ist eine Schnellrednerin, die ihre Ansichten druckreif auf den Punkt bringt. Demokratisierung des Zugangs zu Wissen, so lautet das programmatische Credo, das sie dem altehrwürdigen Haus auf die Fahne geschrieben hat.

Wobei das Haus als Gebäude die längste Zeit gar nicht existierte: Erst im 18. Jahrhundert bekam die damalige Hofbibliothek eine eigene Bleibe.

300 Jahre zuvor residierte in der Wiener Herzogsburg mit Albrecht III. ein Liebhaber der Buchkunst. Rasch entdeckten die Habsburger Prachtbände zur Inszenierung von Einfluss und Reichtum. Im ausgehenden 16. Jahrhundert förderte Maximilian I. nicht nur die Verbreitung des Buchdrucks im Habsburgerreich. Zuhauf ließ er sein Leben, wahre und vermeintliche Heldentaten in schillernden Farben festhalten. "Maximilian I. erkannte das Buch als propagandistisches Medium", sagt Andreas Fingernagel, Leiter der Handschriftensammlung der Nationalbibliothek.