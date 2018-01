Inhalt Seite 1 — Warum die SPD im Osten schon weiter ist Seite 2 — Regieren ist wie Älterwerden Auf einer Seite lesen

Wie viel Glück einer empfindet – das ist ja immer auch abhängig von den Erwartungen, die er vorher hatte. Vielleicht wirkt die SPD im Osten deshalb gerade um einiges glücklicher als die SPD im Westen. Sie ist mit wenig zufrieden. Die Bundespartei hadert bis heute mit dem Regieren – wie man am schweißtreibend knappen Ja zur großen Koalition sehen konnte. Dagegen hat sich bei der Partei in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – also in jenen Ost-Ländern, in denen sie nicht den Ministerpräsidenten stellt – schon lange eine Art Nützt-ja-nix-Mentalität etabliert. Die rührt daher, dass man im Grunde einen Schritt weiter ist als die Bundespartei. Man erwartet gar nicht mehr, dass man vom Wähler fürs Regieren belohnt würde.

1. Man muss nicht groß sein, um selbstbewusst zu bleiben – es reicht ja, wenn man wichtig ist

Die drei Landesparteichefs der SPD in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sind nicht nur von Beruf Optimisten, sondern sogar Berufsoptimismusse (die Steigerung von Optimisten: Politiker, die optimistisch sein müssen!). Wer dieser Tage mit ihnen telefoniert, erlebt den immer gleichen Gesprächsbeginn: Erst ein leichtes Seufzen in der Leitung. Dann leises Lachen, fast galgenhumorig. Dann ein Satz nach dem Motto: Ach, wieder jemand, der nach der Lage der SPD fragen will!

Nadannwollnwirmal.

Nadannwollnwirmal ist dabei schon ein gutes Wort für den Zustand der SPD in den Kernländern des Ostens. Zum Beispiel sagt Martin Dulig, SPD-Chef in Sachsen, direkt nach dem tiefen Seufzer: "Wenn wir eines gelernt haben, dann dass beides nichts nützt: weder Fatalismus noch totale Euphorie. Wir befinden uns emotional irgendwo dazwischen. Das heißt aber auch: Wir sind gefestigt. Von unserem Selbstbewusstsein kann die SPD im Westen vermutlich noch lernen." Selbstbewusstsein? Dass die SPD in Sachsen besonders selbstbewusst sein soll, könnte man erst lustig finden. In Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, wo die Partei Regierungschefin und -chef stellt, mag Selbstbewusstsein noch angebracht sein. Aber in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen? Wo sie mit irgendwas zwischen zehn und zwölf Prozentpunkten in die Landtage eingezogen ist? Doch wenn einem klar wird, woraus sich dieses Selbstbewusstsein speist, ist es gar nicht mehr so absurd. Es speist sich eben nicht aus Größe, sondern aus Einfluss. Es ist das Selbstbewusstsein desjenigen, der weiß, dass er systemrelevant ist.

2. Denn wenn die SPD nicht mitregiert, geht im Osten gar nichts mehr

Alle, die immer schnell mit dem SPD-Bashing zur Stelle sind, vergessen eines: Als einzige Partei regiert die SPD in allen fünf ostdeutschen Bundesländern mit – und das nicht immer zum eigenen Vorteil. Sie tut es nicht nur, weil sie das gerne will. Sondern auch, weil sie es rechnerisch muss. Weil Verantwortung im Osten noch mal etwas anderes bedeutet: Ohne die SPD wäre im ganzen Osten – außer in Sachsen – gar keine Koalitionsbildung denkbar. Selbst Dreiparteienbündnisse ohne die SPD wären außerhalb Sachsens in keinem Ostland möglich (wenn man, jeweils, von der Prämisse ausgeht, dass die CDU nicht mit der Linken koaliert und die AfD aus Überlegungen dieser Art ohnehin ausscheidet).

Die Situation, die im Bund gerade zu erleben ist – dass keine Regierung zustande kommt, wenn die SPD sich widersetzt –, ist im Osten schon länger Normalität. Anders gesagt: Was in Zeiten einer zerklüfteten Parteienlandschaft, von wechselwilligen Wählern, sich radikalisierenden Rändern und einer konservativer werdenden Gesellschaft auf die SPD noch zukommen könnte, ist im Osten schon zu beobachten: Regieren als reine Pflicht.

Und wenn jede Wahl nur noch komplizierte Konstellationen ergibt, was nützt dann die Drohung mit Neuwahlen? Oder wenn, wie in Thüringen, die Umfragen sagen, dass Linke und AfD zusammen bald bei 40 Prozent landen könnten – für die Mitte-Parteien also nur 60 Prozent blieben: Wie soll dann ohne die SPD ein Staat zu machen sein? Deshalb sagt Martin Dulig, der Sachse: "Was Verantwortungsbereitschaft angeht, muss uns keiner was erzählen." Eine Garantie, dass es vom Wähler belohnt wird, wenn man mitregiert, gebe es nicht. Aber eine Garantie, dass es bestraft wird, wenn die SPD die Verantwortung scheut, die gebe es sehr wohl.

3. Die SPD ist fürs Regieren wichtig – aber das Regieren auch für die SPD

Während die SPD im Bund überlegte, aufs Mitregieren zu verzichten, um endlich wieder aufzufallen, fragt sich die SPD im Osten, wie sie überhaupt auffallen würde, wenn sie nicht wenigstens noch regieren könnte. Lieber nicht regieren als falsch regieren? Mal nicht regieren, um in der Opposition erstarken zu können? Daran kann nicht ernsthaft glauben, wer im Osten in der SPD Verantwortung trägt. Denn was mit der SPD in seinem Bundesland passiert, wenn sie nicht regiert, sagt Burkhard Lischka, SPD-Chef in Sachsen-Anhalt – das sei ganz einfach: "Dann werden wir unsichtbar. Wir verschwinden zwischen einer lauten AfD und einer lauten Linken. Eine so an der Vernunft orientierte Partei wie die SPD würde im Osten in der Opposition wohl schnell untergehen." Die große Kunst sei es, in der Regierung zu zeigen, wofür man steht. "Ich sehe das mit der Opposition nicht so idealistisch wie vielleicht manche in NRW", so Lischka. "Vermutlich sind wir da im Osten schon ein Stück weiter."