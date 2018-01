Vierhundertundeins, immer wieder die 401. Bei politischen Gesprächen in Simmering, dem elften Wiener Gemeindebezirk, ist diese Zahl ständig präsent. Es ist keine angenehme Zahl. Zumindest nicht für die SPÖ.

In Simmering, dem alten Arbeiterbezirk an der Peripherie Wiens, stellten die Genossen seit 1945 den Bezirksvorsteher – bis am 15. Oktober 2015 die Zahl 401 dazwischenkam. So viele Stimmen lag die SPÖ bei der Wahl zur Bezirksvertretung hinter der FPÖ. Seitdem steht der Freiheitliche Paul Stadler an der Spitze des Bezirks. Ein Schock für die erfolgsverwöhnte SPÖ.

"Ich sitze seit 1990 in der Bezirksvertretung, bin seit 2011 stellvertretender Bezirksvorsteher", erzählt Peter Kriz. Auf einmal habe er in der Bezirksvertretung nicht einmal mehr den Fotokopierer benutzen dürfen. "Das war der Moment, wo ich realisiert habe: Jetzt sitzen die Blauen am Ruder."

Von der Wiener Innenstadt aus gesehen ist Simmering mit seinen 104.000 Einwohnern eine fremde Welt. Man kann eine Stunde mit dem Bus ins gefühlte Nichts fahren, vorbei an großen Industrieanlagen und Gewächshäusern. Siemens sitzt hier, Wien Energie produziert Fernwärme, die Toten der Bundeshauptstadt werden am Zentralfriedhof begraben oder verbrannt.

Die Simmeringer sind Teil der Gruppe in der SPÖ, die sich von Floridsdorf ins Burgenland spannt und für eine politische Neujustierung kämpft. Man nennt sie den "rechten Flügel", die "Faymannianer" oder die "Flächenbezirke". Entlang dieser Linie verläuft der Konflikt um die Nachfolge von Bürgermeister Michael Häupl, die beim Landesparteitag an diesem Samstag entschieden wird. Andreas Schieder steht für eine linke SPÖ. Der Wohnbaustadtrat Michael Ludwig gilt vielen als Vertreter eines eher rechten Flügels.

Die Simmeringer stellten sich schon im Herbst 2017 auf die Seite Ludwigs.

In Gegenden wie Simmering, wo der Arbeiteranteil höher und das Bildungs- und Einkommensniveau niedriger ist, ist der Kampf zwischen der alten roten und der neuen blauen Arbeiterpartei besonders hart. Bereits bei der Bezirksvertretungswahl im Jahr 2010 hatte die FPÖ um 16 Prozentpunkte zugelegt, fünf Jahre später übernahm sie den Bezirk. Seitdem stellt sich täglich die Frage, wie man mit den Freiheitlichen umgehen soll, wie man den parlamentarischen Alltag zwischen Zusammenarbeit und Totalopposition gestaltet. Und Simmering ist auch ein Symbol für die große Frage der modernen Sozialdemokratie: Wohin soll der rote Weg führen, wenn die SPÖ nur noch auf 26, ihre deutsche Schwesterpartei sogar nur mehr auf 20,5 Prozent kommt?

Am Ende eines speckigen Stiegenhauses in einem Einkaufszentrum sitzt Manuel Kosazky in der Zentrale der SPÖ Simmering und hält als Bezirkssekretär die Organisation zusammen. Der 26-Jährige kümmert sich weniger um die großen Fragen der Sozialdemokratie und dafür viel um den Alltag der Oppositionspartei.

Die wichtigste Aufgabe eines Bezirkssekretärs sei, dafür zu sorgen, dass die Funktionäre ihre Arbeit machen. Durch regelmäßige Ansprache, Treffen, Angebote, aber auch sanften Druck. "Wir machen unseren Leuten klar: Wer bei der nächsten Wahl einen realistischen Listenplatz will, muss jetzt beginnen, nicht erst in den Wochen des Intensivwahlkampfs", sagt Kosazky. Im Vorfeld der Wahlniederlage 2015 sei man sich der Sache ein wenig zu sicher gewesen, erzählt man hinter vorgehaltener Hand, und habe manches vernachlässigt. "Im Nationalratswahlkampf haben wir wieder an 5.600 Türen geklopft", erzählt Kosazky. Dazu seien zahlreiche Verteilaktionen gekommen. "Das war extrem wichtig für die Sichtbarkeit in Simmering."

Die großen Strukturen können mobilisieren, sind aber auch sehr schwerfällig

Die früheren Volksparteien SPÖ und ÖVP verfügen nach wie vor über große Strukturen. Die SPÖ ist in knapp 80 Prozent der österreichischen Städte und Gemeinden mit Ortsgruppen vertreten, bei der FPÖ sind es nur etwa 50 Prozent. Diese Mobilisierungsmaschine ist kraftvoll, aber behäbig. Die SPÖ ließ vor einiger Zeit erheben, dass es sechs Wochen dauert, bis eine Kampagne inklusive Materialien von der Zentrale in der Löwelstraße in der letzten Ortsgruppe angekommen ist.

"Es ist essenziell, dass die SPÖ vor Ort verfügbar ist", sagt Kosazky. "Unsere Bezirksräte müssen sich als Grätzelbotschafter verstehen, die in den Sektionen und auf der Straße zu sehen sind." Auch in Hinblick auf die Auseinandersetzung mit der FPÖ. Die Freiheitlichen profitierten von Bundesthemen, seien aber im Bezirk kaum präsent. Gewonnen haben sie trotzdem.