Allein diese Musik. So aufreizend. Zu aufreizend.

Martin Böttcher, 90 Jahre alt, ist ein namhafter Filmkomponist, bekannt für seine Musik zu den Winnetou-Filmen. Über das Schicksal einer seiner Kompositionen im Deutschland des Jahres 1968 ärgert er sich noch heute.

Damals hatte Böttcher zufällig den Publizisten Oswalt Kolle kennengelernt, heute legendär als "Aufklärer der Nation". Kolle hatte mit Aufsätzen in Zeitschriften bereits Tabus gebrochen und den Zorn der Kirche entfacht. Jetzt wollte er seinen ersten Aufklärungsfilm drehen: Das Wunder der Liebe. Dafür brauchte er die passende Musik.

Böttcher schrieb mehrere Stücke, darunter Wonderland of Love, eine beschwingte, leicht rauschhafte Melodie. Kolle gefiel die Musik, aber sein Berater, Professor Hans Giese, Leiter des Hamburger Instituts für Sexualforschung, fand das Ganze heikel. "Er glaubte, dass besonders die männlichen Zuschauer in Kombination mit den Filmbildern auf dumme Gedanken kommen könnten", sagt Böttcher. Das wundert ihn noch heute. "Ich habe Sachen gemacht, da würde ich selbst sagen: Das war nicht so dolle. Aber dies war gute Musik." Und doch wurde sie Opfer der Selbstzensur und durch eine unterkühltere Melodie ersetzt.

Wenn selbst eine harmlose Melodie für Unruhe sorgen kann, lässt sich die Aufregung erahnen, die Das Wunder der Liebe auslöste, als der Film vor 50 Jahren – am 1. Februar 1968 – im Hamburger Passage-Kino uraufgeführt wurde. Der Saal war voll besetzt: mit Gästen über 18 Jahren gemäß der Empfehlung der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK). In Belgien und einigen Schweizer Kantonen war der Film anfangs sogar verboten.

Noch eine Woche vor der Premiere hatte der Arbeitsausschuss der FSK in einer langen Sitzung über den Film mit der Prüfnummer 38531 gestritten. Man lobte zwar Kolles Bemühen um Seriosität, fragte sich aber, "wie weit der Grad der Deutlichkeit in den Intimszenen noch tragbar" sei.

Nach fünfstündiger Beratung einigte man sich, den Film nach "Entfernung der prekärsten Bilder" freigeben zu können. Dazu gehörte etwa eine Szene, bei der eine Frau ihrem Mann mit der Zunge zärtlich über den Rücken fährt, gefolgt von einer "Großaufnahme mit seinem Saugekuss". Auch eine "ostentativ" entblößte Brust wurde kritisiert.

Die Zuschauer im Hamburger Passage-Kino sahen an diesem 1. Februar also wenig Skandalöses. Umso länger dauerte die Zigarette davor: Kolle diskutierte am Anfang des Films eine Viertelstunde lang rauchend mit dem gleichfalls dauerquarzenden Sexualforscher Giese und dem Psychologie-Professor Wolfgang Hochheimer über Erotik. "Dieses Gespräch ist notwendig, damit Sie die spätere Darstellung intimster Vorgänge verstehen", erklärte Kolle. In Wirklichkeit hätte es der Film ohne Vorab-Diskussion kaum in die Kinos geschafft. Ein Zugeständnis an die Kirchen war, das heikle Thema auf die Ehe zu beschränken. "Damit dieser Film jedem verständlich wird, musste ich mehr Sexualität in die Szene bringen, als es bisher in Filmen üblich war", sagte Kolle zu Beginn. Es klang wie Rechtfertigung und Werbung zugleich.