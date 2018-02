© Felix Dobbert

Ob die Macher von Gute Aussichten Deluxe bei der Suche nach einem Titel für ihre Ausstellung an den Hamburger Rapper Samy Deluxe gedacht haben? Im Sinne von: große Geste statt hanseatischer Zurückhaltung?

Ihren großen Auftritt hat die Schau junger Fotografie ab sofort in den Deichtorhallen. Konzipiert ist sie als "Best of"-Remix des in Hamburg beheimateten Fotokunst-Nachwuchspreises Gute Aussichten, für den seit 14 Jahren eine namhafte Jury jedes Jahr die bundesweit besten Arbeiten junger Akademie- und Fotoschul-Abgänger kürt und mit Ausstellungen in renommierten Institutionen belohnt.

Aus dieser Gruppe von 122 Preisträgern wurden nun 25 Werke ausgewählt. Das kann schiefgehen. Vor allem dann, wenn es den Newcomern an Substanz und Selbstbewusstsein fehlt, sich in so einer Umgebung zu behaupten.

Ein Rundgang zeigt: Die Sorge ist unbegründet. Die Kunst der Selbstinszenierung beherrscht die junge Generation wie vermutlich keine vor ihr. Nur folgerichtig, dass das auch auf die Arbeiten abfärbt.

Da weht, wie bei Nicolai Rapp, effektvoll eine mit einem Foto giftiger Rauchschwaden bedruckte Stoffbahn im Ventilatoren-Wind und gibt den Blick frei auf ein am Boden angebrachtes Luftbild eines Slums. Da lauscht man in Christina Werners vielschichtiger Foto-Video-Meditation über die Anschläge vom 11. September einer Tonspur, auf der die Baupläne des Memorials von Ground Zero erläutert werden ("very big, very majestic").

© Nicolai Rapp

Neben den raumgreifenden Installationen sind klassische Formen wie die Porträtserie Eliten von Monika Czosnowska, die junge Sportler mit entschlossenen Kindergesichtern zeigt, in der Minderheit.

Verbindende Stilgeste: Man will sich von den Vorgaben der Düsseldorfer Schule emanzipieren. Während das berühmte Fotografenpaar Bernd und Hella Becher noch forderte, die Kamera habe ein unparteiisches Medium der Betrachtung zu sein, nutzt die heutige Generation die manipulativen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters für seine Zwecke. Viele Arbeiten thematisieren Missstände, von der Haltung her emotional und assoziativ, im Stil genreübergreifend und technisch hoch versiert.

Als Gegenwartsromantiker erweisen sich etwa Jewgeni Roppel und Thomas Neumann, die mit ihren digital bearbeiteten Landschaftsaufnahmen an die Malerei des 19. Jahrhunderts und japanische Scherenschnitttechniken anknüpfen. Oder die Schwedin Nadia Bournonville, die mit ihrer Serie Blindfell das eigene Fremdheitsgefühl – sie hat in England studiert und lebt jetzt in Berlin – illustriert.

Die Fotografin Rebecca Sampson hingegen wollte in Hongkong den Alltag indonesischer Hausmädchen festhalten, die dort unter sklavereiähnlichen Bedingungen schuften. Doch weil sie merkte, dass sie mit der Kamera allein den skandalösen Umständen nicht gerecht werden konnte, ergänzte sie ihre Fotos mit den Facebook-Einträgen der Mädchen auf diversen Smartphones. Auf ihnen wird eine Sehnsuchtswelt deutlich, denn in den sozialen Netzwerken präsentieren sich die jungen Frauen ganz anders: stark, unangepasst und mit wechselnden Geschlechtsidentitäten.

Nichts ist, wie es scheint. Das ist eine der vielen Entdeckungen, die man machen kann in dieser Schau.

Deichtorhallen: "Gute Aussichten Deluxe", bis 21. Mai