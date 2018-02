Wenn die Grundschule schließt, die man selbst vor Jahren besucht hat, auf die nun die eigenen Kinder gehen und auf die man bald auch sein jüngstes Kind schicken wollte, dann kann man schon mal wehmütig sein. Man kann es ungerecht finden, wenn beliebte Schulen aus Geldgründen schließen müssen, man kann sich ärgern, wenn der Schulträger Schüler, Lehrerinnen und Eltern mit einer solchen Nachricht überrumpelt, statt sie einzubeziehen.

Die Debatte um die Zukunft der katholischen Schulen in Hamburg dreht sich derzeit vor allem um solche Emotionen und Stilfragen. Was dabei untergeht, ist der Kern des Problems: die Zahlen.

Das Erzbistum Hamburg ist überschuldet, ergab die Untersuchung durch Unternehmensberater, nun muss das Bistum sparen. Vor wenigen Tagen kündigte es daher an, acht seiner 21 Schulen zu schließen. Fünf von ihnen sollen schon dieses Jahr keine neuen Schüler mehr aufnehmen, drei weiteren droht nächstes Jahr dasselbe. Betroffen sind vor allem Grund- und Stadtteilschulen, die meisten liegen in sozial benachteiligten Gegenden.

Seine Kommunikation in dieser heiklen Angelegenheit hat das Erzbistum gründlich verbockt. Es hat den Eltern erst Einbindung versprochen, um sie dann vor vollendete Tatsachen zu stellen; es hat den Bischof erst als Aufklärer präsentiert, um ihn auf dem Höhepunkt der Aufregung vor der Öffentlichkeit zu verstecken; es hat sich in einen Streit mit der Bildungsbehörde verstrickt über die Frage, wer wann wen worüber informiert hat; zuletzt hat es dem Fernsehsender Hamburg 1 zufolge die Teilnahme an einer Talkrunde erst zu- und dann wieder abgesagt. Das ist dilettantisch.

Die Trauer über die Schließungen ist verständlich, der Ärger über die misslungene Krisenkommunikation ebenfalls. In der Sache aber ist etwas anderes wichtiger: Stimmen die Zahlen, die Erzbistum und Unternehmensberater präsentiert haben? Ihnen zufolge ist die finanzielle Lage des Bistums katastrophal.

Allein für Schulsanierungen und -investitionen sind nach diesen Angaben 165 Millionen Euro nötig, davon 100 Millionen für die nun betroffenen acht Schulen. Für den Betrieb seiner Schulen schießt das Bistum pro Jahr acht bis 13 Millionen zu. Wirtschaftet das Bistum weiter wie bisher, hat es in vier Jahren 353 Millionen Euro Schulden.

Unter Eltern und Bildungsexperten kursiert die Vermutung, diese Zahlen seien übertrieben. Das Bistum habe kein Interesse daran, die Schulen weiterzubetreiben, die Geldprobleme seien nur ein Vorwand, um sie schließen zu können; das Bistum habe Hilfsangebote abgelehnt.

Aber warum sollte es das tun? Warum sollte eine Institution ihre bisherige Misswirtschaft mutwillig als noch schlimmer darstellen, als sie es ohnehin war? Warum sollte eine alternde Kirche ohne Not ausgerechnet jene Einrichtungen schließen, die ihr Nachwuchs bringen können?

Wenn die Zahlen der Kirche im Großen und Ganzen stimmen, gibt es zur Schließung der Schulen keine Alternative. Die Aufregung der Betroffenen und die Idee, juristisch gegen das Bistum vorzugehen, weil es die Schulgremien nicht in seine Entscheidung einbezogen hat, sind dann zwar verständlich, führten aber nirgendwo hin. Denn die "Lösungen", die bisher präsentiert wurden, sind dann gar keine.