Daniel Haas ist Redakteur der ZEIT und schreibt über die Gesellschaft der Stadt

Auf dem Bild oben sehen Sie die Zukunft des deutschen Journalismus. Die Menschen, von denen abhängt, ob die bürgerliche Presse fortbesteht oder ob sie den Platz räumt für Blogs, hastig zusammengestückelte Newsfeeds und Twittergeschrei.

Wenn man diesen Jugendlichen zuhört, hat man schon nach ein paar Minuten das Gefühl: Es ist bei Weitem nicht so schlimm, wie die Kulturpessimisten behaupten. Diese Schüler haben einerseits Spaß am Zeitgeist, an der Mode, an der Selbstinszenierung – sie treten nach mehrwöchigen Proben beim Presseball mit einer Tanzeinlage auf. Und sie sind zugleich forsch und neugierig, auf diese ungezwungene, kritische Art, ohne die kein authentisches Wissen zustande kommt.

Wie halten sie es also mit der Presse?

"Meine Eltern legen mir regelmäßig Artikel hin."

"Bei mir macht das die Oma."

"Wenn ich Geld übrig habe, kaufe ich mir schon mal eine Zeitung."

"Welche Zeitung? Hamburger Abendblatt. Die FAS."

"Bei mir ist es die Welt. Die ZEIT."

"Meine Oma liest den Spiegel."

Erster Bürgermeister und Ministerin: Olaf Scholz mit Ehefrau Britta Ernst. © Julia Steinigeweg für DIE ZEIT

"Meine Lehrerin hat den abonniert. Die bringt ihn immer mit, und dann lesen wir in der Pause."

"Beim Frühstück gehört Lesen dazu. Mein Vater holt immer die Zeitung."

"Man ist dann halt informiert."

"Es ist schöner, was in der Hand zu halten. Das ist einfach ein anderes Gefühl."

"Die Tagesschau in 100 Sekunden. Die liest mir immer Alexa vor."

"Ich hatte so eine App mit News, aber das waren nur Schlagzeilen. Das ist mir zu wenig."

"Du weißt, was passiert ist, aber kennst keine Hintergründe."

Wie das geht, ein Hintergründe ausleuchtender Journalismus, das kann man unter anderem nachlesen bei Kristina Läsker . Sie erhielt für ihren im stern erschienenen Artikel "Vaterlandslose Gesellen" über gierige Hamburger Reeder den Erich-Klabunde-Preis.

Und wie man als Moderator selbst mit widrigsten Umständen klarkommt, das macht Yared Dibaba vom NDR vor. Als Conferencier steht er auf der Bühne und kündigt die Programmpunkte des Abends an, witzelt selbstironisch und wechselt souverän von Hochsprache zu Platt. Währenddessen spachteln rund 800 Gäste, was die Warmhalteplatten vom Buffet hergeben. In eine mampfende Menge hineinmoderieren, das ist ungefähr so hart wie Stand-up-Comedy in einem irischen Pub kurz vor der letzten Runde, wenn alle betrunken sind.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden.

Noch härter erwischt es an diesem Abend das Kaiser Quartett. Die Echo-prämierten Musiker begleiten das Schmausen mit Barockmusik, und man kann sich fragen, ob das noch zeitgemäß ist – Speisen im Stil einer Hofschranze des 17. Jahrhunderts. Und Udo Lindenberg, der Dauergast des Atlantic? "Hat sich zurückgezogen", sagt eine Servicekraft. "Der wusste, was hier auf einen zukommt."