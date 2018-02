Bevor nun alle über die Regie von diesem Fidelio herfallen – das Premierenpublikum schien jedenfalls so gestimmt –, sollte man sich fragen, ob Georges Delnon, der hier als Opernintendant selbst inszenierte, nicht auch wesentliche Probleme von Beethovens Oper recht intelligent gelöst hat. Fidelio ist ja kein dramatisches Meisterstück, das von der Regie nur verhunzt werden kann, sondern eher eines, das für die Bühne erst gerettet werden muss.

Beethoven wollte das Ideal der Freiheit gegen ein autoritäres Zwangsregime durchgefochten sehen. Aber sitzt sein Held Florestan nun unschuldig im Kerker oder doch schuldig zumindest im Sinne des Regimes? Zu den immer wieder beklagten Schwächen des Stücks gehört die unklare Adressierung des politischen Protestes.

Soll Fürstenwillkür angeklagt werden oder Amtsmissbrauch von Untergebenen oder umgekehrt der Gesinnungsterror einer totalitär entgleisten Revolution? Delnon hat das Stück im Umfeld des untergehenden sowjetischen Imperiums angesiedelt. Damit hat sich die Frage nach der Untergebenenwillkür erledigt: Sie gehörte ganz selbstverständlich zu dem System dazu. Mit der Verortung in einer linken Gesinnungsdiktatur kehrt Delnon zur ursprünglichen Vorlage von Beethovens Libretto zurück, zu einem Drama des Franzosen Jean Nicolas Bouilly, das wie viele andere der um 1800 beliebten sogenannten Rettungsstücke den jakobinischen Terror beklagte.

Und noch etwas löst Delnon zwanglos raffiniert: die Hosenrolle der Retterin. Florestans Ehefrau Leonore schleicht sich als Mann verkleidet unter dem Namen Fidelio ins Gefängnis ein und weckt dort die Liebe der jungen Kerkermeistertochter Marzelline. Auch das ist immer als unrealistisch empfunden worden. Kann eine Verkleidung so perfekt sein, dass sie über das wahre Geschlecht hinwegtäuscht?

Delnons Antwort: Die Verkleidung ist nicht perfekt, und das junge Mädchen täuscht sich auch nicht. Marzelline ist lesbisch, weiß es nur noch nicht. Um das plausibel zu machen, genügt es Delnon, die Sopranistin Simone Schneider als Fidelio/Leonore im flüchtig übergeworfenen Uniformrock als bullige Matrone, Inbegriff der gestrengen Erzieherin, erscheinen zu lassen. Der Effekt wird durch einen dritten Trick gesteigert, der auch der Plausibilität des Ganzen nutzt: Sowohl Leonore als auch Florestan (Christopher Ventris) sind nicht mehr jung, eher so um die vierzig, fünfzig Jahre alt, sie haben also ausreichend Dissidentenerfahrung hinter sich.

Das Alter des Heldenpaars (noch forciert durch den etwas matten, gewissermaßen im Gefängnis erschöpften Gesang von Christopher Ventris und den umgekehrt eher lauten, forschen Sopran von Simone Schneider) hat allerdings auch etwas Enttäuschendes, den Zukunftsglanz der Freiheitshoffnung stark Trübendes: Der Lack der Jugend ist ab. Richtig schön und unbeschwert wird das Leben nicht wieder werden. So etwas vorgeführt zu bekommen hat kein Publikum gern, zumal dann nicht, wenn es selbst nicht das jüngste ist.

Die eigentliche Tragik der Inszenierung, die so viele Probleme beiseiteräumt, besteht darin, dass sie dadurch erst recht die Probleme offenbart, die kein Regisseur und in gewissem Maße auch kein Dirigent beseitigen kann. Sie liegen in der Musik, die eher symphonisch als dramatisch packend ist, keine Gegensätze und erst recht keine Charaktere entfaltet. Wo bei Mozart oder Rossini in den mehrstimmigen Ensemblestücken alle durcheinander und gegeneinander lärmen und die heftig widerstreitenden Gefühlslagen nur durch den Kontrapunkt zusammengehalten werden, singen sie bei Beethoven im Grunde immer schön zusammen (lediglich die Texte widersprechen sich) und arbeiten sich auf einem gemeinsamen symphonischen Weg dem Freiheitsfinale entgegen. Wie sollte man so etwas bühnenwirksam gestalten?

Jedoch sollte man weder Kent Nagano noch Delnon Beethovens unglücklichen Ausflug in die Oper zur Last legen. Man sollte sich ersatzweise über zwei glücklich eingesetzte Sänger freuen: über Falk Struckmann in der Rolle des Kerkermeisters Rocco.

Und über Mélissa Petit in der Rolle der Kerkermeistertochter, die ihr Coming-out mit Leonore nicht erleben darf, aber ihr Coming-out als Sopran nach ersten Hamburger und jüngsten Zürcher Erfolgen noch einmal feiern kann.