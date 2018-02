Das Bild zeigt eine leere Fläche mit einer Dünung aus Weiß. Eisiger Schnee. Am Horizont Gehöfte, davor Pferdegespanne. Im Vordergrund dieses in die Tiefe des russischen Raumes schauenden Bildes von Natalja Bode steht ein Wegweiser, an dem sich die Schilder verzwirbeln, das oberste, das größte Schild zeigt nach links, nach Stalingrad. Zu Füßen des Wegweisers: ein toter Soldat.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden